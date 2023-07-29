İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2023 Cumartesi / 12 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Tüm bu hamleler Türkiye'ye duyulan güveni göstermektedir
Ekonomi

Bakan Şimşek: Tüm bu hamleler Türkiye'ye duyulan güveni göstermektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Tüm bu hamleler Türkiye'ye duyulan güveni göstermektedir
ABONE OL

Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Yatırımcıların Türk ekonomisine yönelik ilgisindeki artışı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış tespit ettik. Bu tespitlerden bazıları şöyle:

Yapı Kredi hisselerinin kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı:

-250 milyon dolar- son 3 yılın en büyük sermaye arzı

5 kat artan talep

40'a yakın ABD ve Avrupalı yatırımcı ( uzun vadeli fonlar)

İkinci olarak haftanın en önemlisi MNG Kargo'nun DHL tarafından satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile Total Energies arasında yapılan ortaklık.

Tüm bu hamleler Türkiye'ye sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Bu politikalar Türk lirasındaki istikrarı sağlayacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasına neden olacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.