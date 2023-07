Bakan Şimşek: Tüm bu hamleler Türkiye'ye duyulan güveni göstermektedir

Twitter hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Yatırımcıların Türk ekonomisine yönelik ilgisindeki artışı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış tespit ettik. Bu tespitlerden bazıları şöyle:

Yapı Kredi hisselerinin kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı:

-250 milyon dolar- son 3 yılın en büyük sermaye arzı

5 kat artan talep

40'a yakın ABD ve Avrupalı yatırımcı ( uzun vadeli fonlar)

İkinci olarak haftanın en önemlisi MNG Kargo'nun DHL tarafından satın alınması. Üçüncüsü, geçen hafta Ronesans Enerji ile Total Energies arasında yapılan ortaklık.

Tüm bu hamleler Türkiye'ye sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Bu politikalar Türk lirasındaki istikrarı sağlayacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasına neden olacaktır.

