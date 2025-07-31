Bakan Şimşek: Turizm güçlü performansını koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden turizm verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Turizm gelirleri ve ziyaretçi sayısına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı. Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor. Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor."