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Ekonomi

Bakan Şimşek: Turizmde 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Turizmde 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine dair turizm verileriyle ilgili, "Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Küresel mal ticaretinde artan risklerin hizmet ihracatının önemini daha da artırdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz."

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