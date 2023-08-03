İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9968
  • EURO
    29,5719
  • ALTIN
    1678.52
  • BIST100
    7351.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek, Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak
Ekonomi

Bakan Şimşek, Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 13:06 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak
ABONE OL

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

  • Bakan Şimşek
  • JP Morgan
  • Türkiye Ekonomik Forumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.