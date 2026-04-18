  • Bakan Şimşek: Türkiye'yi Orta Koridor'un merkezi haline getirecek IN-RAIL projesine imza attık
Ekonomi

Bakan Şimşek: Türkiye'yi Orta Koridor'un merkezi haline getirecek IN-RAIL projesine imza attık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yoğun ve verimli temaslarda bulunduklarını belirterek, 'Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık.' ifadesini kullandı.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 19:20
Bakan Şimşek: Türkiye'yi Orta Koridor'un merkezi haline getirecek IN-RAIL projesine imza attık
Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yoğun ve verimli temaslarda bulunduklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Birçok kuruluş ve yatırım bankasının ev sahipliğinde binden fazla yatırımcıya ülkemizin ekonomik görünümünü anlattık, MÜSİAD ile birlikte reel sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanlarıyla görüştük. Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla temaslarda bulunduk. Türkiye'yi Orta Koridor'un merkezi haline getirecek IN-RAIL projesine imza attık.

Birçok ülkenin maliye bakanı ile ikili görüşmeler yaptık. Münih Güvenlik Konferansı'nda küresel güvenlik ve transatlantik işbirliğine dair görüşlerimizi paylaştık. G20, IMFC, FATF ve İklim için Maliye Bakanları Koalisyonu toplantılarına katıldık. Tüm görüşmelerimizde, Türkiye'nin güçlü ve dayanıklı ekonomisi, stratejik konumu ve yüksek potansiyeliyle bu zorlu dönemi güçlenerek aşacağı mesajını vurguladık."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.