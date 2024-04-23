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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ülkemize ve programımıza olan güven güçlü

ABD ziyareti kapsamında iş dünyası, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

DHA23 Nisan 2024 Salı 12:11 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Ülkemize ve programımıza olan güven güçlü
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Bakan Şimşek ABD ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu;

"ABD'de G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katıldık. Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca New York'ta 14. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında yatırımcılar, iş dünyası ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya geldik. Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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