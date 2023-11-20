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  • Bakan Şimşek, ünlü ekonomist Brooks'un analizini paylaştı! TL'de dikkat çeken değişim
Ekonomi

Bakan Şimşek, ünlü ekonomist Brooks'un analizini paylaştı! TL'de dikkat çeken değişim

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'un, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri ile ilgili yapılan çalışmaların sonuç verdiğine ilişkin masajını paylaştı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, ünlü ekonomist Brooks'un analizini paylaştı! TL'de dikkat çeken değişim
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 1,9 milyar dolar fazla verdi. Böylece aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş ekonomisti ve GoldmanSachs'ın kıdemli ekonomisti Brooks'un bu olumlu gelişmeye dair değerlendirmesini paylaştı.

Brooks ise mesajjında Türk Lirası ile ilgili para politikaları açısından doğru yolda olunduğunu şöyle dile getirdi:

"CARİ HESAP DEĞERLENDİRMESİ TÜRK LİRASI AÇISINDAN OLUMLU"

Türkiye, 2018'e benzer bir cari hesap ayarlamasının ilk aşamalarında. Bu ayarlama Türk Lirası açısından olumlu oldu ve Dolar/TL'nin Ağustos 2018'deki 7,20 seviyesinden 2018 sonunda 5,50 seviyesinin altına yükselmesine neden oldu. Bu cari denge ayarlaması da lira için olumlu...

2018-2023 KARŞILAŞTIRMASI

Brooks, yayınladığı mesajında 2018 yılının mayıs ayı ile 2023 yılının ekim ayını kıyaslayan bir grafik de paylaştı.

"Türkiye, Türk Lirası açısından olumlu olacak çok keskin bir cari denge ayarlamasının tam ortasında"

Brooks, Şimşek'in paylaştığı ikinci mesajında ise Türkiye'nin Türk Lirası açısından olumlu olacak çok keskin bir cari denge ayarlamasının tam ortasında olduğunu belirterek ve bir grafik daha paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

Bu ayarlama birdenbire ortaya çıkmıyor. Türkiye'nin cari açıkları her zaman aşırı kredi genişlemelerinden kaynaklanmıştır (mavi). Kredi ivmemiz yatay...

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