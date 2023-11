Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 1,9 milyar dolar fazla verdi. Böylece aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş ekonomisti ve GoldmanSachs'ın kıdemli ekonomisti Brooks'un bu olumlu gelişmeye dair değerlendirmesini paylaştı.

Brooks ise mesajjında Türk Lirası ile ilgili para politikaları açısından doğru yolda olunduğunu şöyle dile getirdi:

"CARİ HESAP DEĞERLENDİRMESİ TÜRK LİRASI AÇISINDAN OLUMLU"

Türkiye, 2018'e benzer bir cari hesap ayarlamasının ilk aşamalarında. Bu ayarlama Türk Lirası açısından olumlu oldu ve Dolar/TL'nin Ağustos 2018'deki 7,20 seviyesinden 2018 sonunda 5,50 seviyesinin altına yükselmesine neden oldu. Bu cari denge ayarlaması da lira için olumlu...

2018-2023 KARŞILAŞTIRMASI

Turkey is in the early stages of a current account adjustment that's looking like 2018. That adjustment was positive for Turkish Lira, causing $/TRY to rally from above 7.20 in Aug. '18 to below 5.50 by end-2018. This current account adjustment is just as positive for the Lira... pic.twitter.com/TX4LwVPBXp