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Ekonomi

Bakan Şimşek ve Indrawati ekonomik işbirliği için buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile görüştü.

AA6 Mayıs 2025 Salı 09:38 - Güncelleme:
Bakan Şimşek ve Indrawati ekonomik işbirliği için buluştu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, şubatta Endonezya'daki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nde ve nisanda Ankara'da gerçekleştirilen toplantılarda ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak vizyon ortaya koydukları ifade edildi.

Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmelerin yanı sıra ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınmıştır. Savunma sanayisi, yüksek katma değerli üretim, yapay zeka, dijital ekonomi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler gibi alanlarda işbirliğinin önemi özellikle vurgulanmıştır. Taraflar, en kısa sürede Türkiye veya Endonezya'da daha kapsamlı temasların gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalmıştır."

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