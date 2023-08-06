Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan hakkındaki iddialara yalanlama

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Ekonomik Forumu'na katıldı. Söz konusu toplantı hakkında "olumsuz sonuçlandı, yatırımcılar ikna edilemedi" şeklinde asılsız iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

"BU TÜR ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İddiaların masa başında kurgulandığı ve yabancı yatırımcıyı sabote etme amaçlı olduğu belirtilen DMM'den "Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklaması yapıldı.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz Cuma günü JP Morgan'ın düzenlediği ve 50 yatırımcının katıldığı bir yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiştir.

Toplantı biter bitmez, Bakan Şimşek'in ve TCMB Başkanı Erkan'ın açıklamaları hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Muhataplarına dahi sorulmadan tamamen masa başında kurgulanan bu iddialar, uluslararası yatırımcılarla yapılan görüşmeyi sabote etme amaçlıdır.

Bu tür asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

"' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katıldığı Türkiye Ekonomik Forumu'ndaki toplantı olumsuz sonuçlandı, yatırımcılar ikna edilemedi ' şeklindeki iddialar doğru değildir. "

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, 4 Ağustos Cuma günü, JP Morgan'ın düzenlediği ve 50 yatırımcının katıldığı bir toplantıya katılmıştı.

"BAKAN ŞİMŞEK HAKKINDAKİ TÜİK İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR"

DMM, Bakan Şimşek ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya arasında iddia edildiği gibi bir diyaloğun olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, ""Bakan Şimşek, TÜİK'İ arayıp 'Gerçek verileri açıklayın' dedi" iddiası doğru değildir. "Kulis bilgisi" adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca DMM'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya arasında, iddia edildiği gibi bir diyalog geçmemiştir.

"Kulis bilgisi" adı altında, kurum ve yetkililerin itibarını hedef alan, manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya paylaşılan, "Bakan $imşek, TÜİK'İ arayıp 'Gerçek verileri açıklayın' dedi" iddiası doğru değildir. "