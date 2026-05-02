  • Bakan Şimşek: Yapısal adımları atmaya devam ediyoruz
Ekonomi

Bakan Şimşek: Yapısal adımları atmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisanda yıllıklandırılmış ihracatın 275,8 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, 'Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 12:47
Bakan Şimşek: Yapısal adımları atmaya devam ediyoruz
Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın nisanda takvim etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 22,3 artarken ithalat artışının yüzde 3,1 ile sınırlı kaldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış ihracat 275,8 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü ikinci çeyrekte takvim etkisiyle dış ticaret görünümünde dönemsel dalgalanmalar olacaktır. Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ülkemize döviz kazandıran sektörleri ve üretimde dönüşümü desteklemeye, rekabet gücünü artıran yapısal adımları atmaya devam ediyoruz."

