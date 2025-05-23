Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları:

Ekonomi yönetimi olarak yıl sonu enflasyonun tahmin aralığı içinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Beklentilerde sınırlı kötüleşmeyle karşı karşıyayız, kur geçişkenliği zayıfladı. Finansal koşullar daha sıkı ve petrol fiyatları önemli ölçüde düştü. Bu iki faktör de enflasyonu aşağı çekiyor. Bugün itibarıyla dezenflasyon programının rayında olduğunu, öngörülebilir çerçevede devam ettiğini ve kararlı bir şekilde uygulanacağının altını çizmek istiyorum. Hem bankacılık hem de reel sektörün hesabını buna göre yapmasında fayda görüyorum.

EKONOMİ PROGRAMI GÜÇLÜ DESTEK GÖRÜYOR

Ekonomi yönetiminin uyguladığı program, iş dünyası ve bankacılık sektörü tarafından büyük ölçüde destekleniyor. Ancak bankacılık sektörü, programın bazı geçici yan etkilerini de hissediyor. Bu etkilerin yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor. Sektörün piyasa değeri son dönemde iki katına çıktı. Her ne kadar kârlılıkta istenen seviyeye ulaşılamasa da piyasa değerlendirmesi olumlu yönde ilerliyor.

DEZENFLASYON PROGRAMI RAYINDA İLERLİYOR

Programın temel hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Bu hedef, sürdürülebilir büyüme için vazgeçilmez görülüyor. Enflasyonla mücadelede kur geçişkenliği azalırken, finansal koşulların sıkılaşması ve petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyonu aşağı çekiyor. Ekonomi yönetimi, yıl sonunda enflasyonun hedef aralığında gerçekleşeceğine inanıyor. Programın kararlılıkla sürdürüldüğü, öngörülebilir bir çerçevede ilerlediği vurgulanıyor.

CARİ AÇIKTAKİ DÜŞÜŞ BAŞARI GÖSTERGESİ

Konut arzının artması ve konut açığının kapanması dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor. Gıda ve yenilenebilir enerji alanları öncelikli olarak ele alınıyor. İç talepte yavaşlama yaşanırken, ihracatta zayıflama riski göz önünde bulunduruluyor. Ancak cari açıktaki iyileşme, programın önemli bir başarısı olarak değerlendiriliyor.

İHRACATA DESTEK SÜRECEK, TEDBİRLER ALINIYOR

Reel kurda değerlenme yaşanırken, ihracat yılbaşından bu yana yüzde 4,3 artış gösterdi. Ticaret ortaklarındaki düşük büyümeye rağmen bu artışın sürdüğü belirtiliyor. İç talebin devam etmesine rağmen ithalattaki yüzde 3,6'lık artış sınırlı kaldı. Bazı sektörlerde sıkıntılar olduğunun farkında olduklarını belirten ekonomi yönetimi, bu sorunlara karşı zamanında önlem alındığını ve programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini ifade ediyor.