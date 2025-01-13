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Ekonomi

Bakan Şimşek, yılın ilk buluşması için Londra'ya gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası yatırımcılar ve finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidecek.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, yılın ilk buluşması için Londra'ya gidiyor
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AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek'in bu yılın ilk yatırımcı buluşmalarını da gerçekleştireceği Londra temasları 14-17 Ocak'ta yapılacak.

Şimşek, yarın başlayacak ziyareti kapsamında ⁠uluslararası yatırımcılar, üst düzey fon yöneticileri, kıdemli ekonomistler ile finans sektörünün önde gelen üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek.

Buradaki görüşmelerinde Şimşek, geçen yılın değerlendirmesi ve 2025 vizyonu hakkında değerlendirmede bulunacak.

Temasları kapsamında yatırımcılarla ikili ve geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek Bakan Şimşek, bu etkinliklerde yer alacak üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yapacak.

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