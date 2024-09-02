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Ekonomi

Dış ticaret açığında 40 milyar dolarlık iyileşme

Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ağustosta da devam ettiğini kaydeden Bakan Şimşek, 'Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı' dedi.

2 Eylül 2024 Pazartesi 16:13 - Güncelleme:
Dış ticaret açığında 40 milyar dolarlık iyileşme
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Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı. Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

  • Bakan Şimşek
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