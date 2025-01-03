Bakan Şimşek'ten 2024 yılı muhasebesi! Tablolarla açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılında ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Ekonomi programına dikkati çeken Şimşek, "Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

*2024 Yılı Muhasebesi*



Bugün paylaşacağım mesajlarla geçen yılın değerlendirmesini yapacağım.



Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık.



2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı... — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Şimşek, ekonomide yeniden dengelenmenin gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdamın 843 bin kişi arttığını aktaran Şimşek, işsizlik oranının tek haneli seyrini sürdürdüğünü, öngörülerinden daha olumlu gerçekleşeceğini bildirdi.

2024 YILINDA – REEL EKONOMİ



Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti.



Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak.



İstihdam 843 bin kişi arttı.



İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha... pic.twitter.com/zJUF0V1Zqu — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

- "DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM ARTTI"

İhracatın dirençli görünümünü korurken ithalatın önemli ölçüde gerilediğini, turizmin güçlü performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur korumalı mevduat önemli ölçüde azaldı. Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı. Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk. Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız. Kalkınma odaklı projeler için 8,6 milyar dolar uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman temin ettik."

2024 YILINDA – DIŞ DENGE



İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi.



Turizm güçlü performansına devam etti.



Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek. pic.twitter.com/AOUPe98Aos — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

- "ENFLASYON BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİ"

Enflasyondaki gelişmelere de dikkati çeken Şimşek, mal enflasyonunun yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiğini, hizmet enflasyonunun düşüş eğiliminde olduğunu bildirdi.



Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğinin altını çizerek, para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.

2024 YILINDA – FİNANSAL İSTİKRAR



Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi.



Türk lirasına güven arttı.



Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı. pic.twitter.com/Pr2jRxLEif — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Şimşek, deprem yaralarını sardıklarını belirterek, kayıt dışılığı azalttıklarını, vergide adaleti güçlendirdiklerini ifade etti.



Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendirdiklerinin altını çizen Şimşek, "Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı, serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

2024 YILINDA – DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER



Gri listeden çıkış sürecimizi tamamladık.



3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe not artırımı alan tek ülke olduk.



Uluslararası kuruluşlardan en çok kaynak sağlayan ülkeler arasındayız.



Kalkınma odaklı projeler için 8,6... pic.twitter.com/zsHwUvOZgD — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

Yatırım ortamını iyileştirdiklerine dikkati çeken Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı-HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi desteklediklerini anımsattı.

2024 YILINDA – DIŞ FİNANSMAN



Ülke risk primimiz düştü.



Dış finansmana erişim arttı.



ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi.



Dış borçlanma maliyetleri azaldı. pic.twitter.com/VamgmlHLIT — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

- "KAYNAKLARIMIZI VERİMLİ ALANLARA YÖNLENDİRECEĞİZ"

Şimşek, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."

2024 YILINDA – ENFLASYON



Mal enflasyonu yüzde 36 seviyesinde.



Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde.



Enflasyon beklentileri iyileşti.



Para politikasının gecikmeli etkisi, kamu maliyesinin daha güçlü desteği ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüş devam edecek. pic.twitter.com/e3aPZFeQq4 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

2024 YILINDA – KAMU MALİYESİ



Deprem yaralarını sarıyoruz.



Kayıt dışılığı azaltıyor, vergide adaleti güçlendiriyoruz.



Kamu yatırımlarını verimlilik odaklı önceliklendiriyoruz.



Bütçe açığını düşürüyor, mali disiplini güçlendiriyoruz. pic.twitter.com/kDCW6ZqALe — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

2024 YILINDA – BORÇLULUK



Toplam borçluluk düşük seviyede.



Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor.



AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede.



Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini... pic.twitter.com/SXwelUko8P — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 3, 2025

"19 ayın en düşük seviyesinde"

Bakan Şimşek'ten sert cevap

Bakan Şimşek: Bizim için kilit konu