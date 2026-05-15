İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5505
  • EURO
    53,0541
  • ALTIN
    6667.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek'ten bütçe açıklaması: Zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda 536 milyar liralık iyileşme
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten bütçe açıklaması: Zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda 536 milyar liralık iyileşme

Bakan Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu gittiğini belirterek, tüm zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda faiz dışı bütçe dengesinin yıllık 536 milyar TL iyileştiğini, geçen yılın aynı döneminde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranının ise bu yıl yüzde 82'ye gerilediğini açıkladı.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten bütçe açıklaması: Zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda 536 milyar liralık iyileşme
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal'deki hesabından, Bakanlık tarafından açıklanan nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

"Bütçe performansımız, hedeflerle uyumlu seyrediyor. Faiz dışı bütçe dengesi, bütün zorlu koşullara rağmen ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, bu sayede geçen yıl ocak-nisan döneminde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranının, bu yıl yüzde 82 olarak gerçekleştiğine işaret etti.

Şimşek, vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarla güçlü bir mali alan oluşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde, küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

  • bütçe performansı
  • faiz dışı bütçe
  • dengesi iyileşme
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • ekonomi planı

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.