Bakan Şimşek'ten canlı yayında 'rezerv' açıklaması: Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT'de katıldığı programda, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye'ye aşırı bir kaynak akışı olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Gri listeye girmek kolay, çıkması oldukça zor. Daha yeni Monaco'yu gri listeye aldılar hala AB üyesi olup o listede olan Bulgaristan, Hırvatistan gibi ülkeler var. Uygulamada etkinliğin sağlanması için gelir gelmez ortaya program koyduk. Bu konuda özel bir çabaya girdik. Cumhurbaşkanımızın desteği ile Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımızla görüştüm. İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımızın desteği olmasaydı bu listeden çıkamazdık. Bu bir ekip çalışması.

'BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ'

Biz çok net bir şekilde daha sonrası süreçte MASAK başat rolü oynadı. Bu bir teknik süreçtir. Finansal sistemin güvenilir olması lazım, sağlıklı işlemesi lazım. Biz bunu gri listeden çıkmak için yapmadık. Buradaki esas amaç Türkiye'nin saygınlığının, finansal piyasalarının sağlıklı işlediğinin, sisteme güvenilebilir olmayı ortaya koymaktı. Bu bir ekip çalışmasıydı, başarılı bir şekilde yürütüldü.

Türkiye'nin bu listeden çıkması hem ülkemizin itibarı hem finansal sisteme olan güven açısında çok önemli. Kaynak girişi ivmelenebilir. Zaten çok güçlü kaynak girişi, şu an bu kaynak girişini nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Sisteme aşırı döviz girdiği zaman karşılığında TL satın alıyorsunuz, TL dezenflasyon sürecini tehdit ediyor.

'TÜRKİYE FİNANS TARİHİNDE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'

Mart sonundan itibaren bugüne kadar net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu 78 milyar dolar civarına ulaştı. Türkiye finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş. Şu an itibarıyla rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık."

Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlara göre brüt rezervler 148 milyar dolar seviyesine kadar çıktı. Tarihi rekor. Burada esas olan biz yurt içi bankalarla olan swapları azalttık, 5 milyar dolar düzeyine düşürdük. Türkiye'nin net rezerv pozisyonu muazzam bir şekilde iyileşti.

'REZERV SORUN OLMAKTAN ÇIKTI'

Mart sonunda net rezervimiz bir ara –60 milyar dolar civarına inmişken şu anda +12 milyar dolar civarına çıkmış durumda. Türkiye döviz rezervini bir sorun olmaktan çıkarttı.