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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Nisan ayında yıllık cari açık öngörülerimiz doğrultusunda artış gösterse de programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldı' dedi

HABER MERRKEZİ17 Haziran 2025 Salı 14:41 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından cari açık değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, Nisan ayında yıllık cari açık öngörülerinin doğrultusunda artış gösterse de programın başlangıcına göre 39,3 milyar dolar azaldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Altın ve enerji hariç yıllık cari fazla ise 49,5 milyar dolar oldu. Küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu dönemde hizmet ihracatındaki güçlü performansımız cari dengeyi destekliyor. Uyguladığımız program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci önemli ölçüde artarken sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağlandı. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz."

  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Mehmet Şimşek
  • Yıllık cari açık
  • Üretim Programı

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