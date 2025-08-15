İSTANBUL 30°C / 23°C
  Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ''istikrar'' vurgusu... Rezervler rekor kırdı!
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ''istikrar'' vurgusu... Rezervler rekor kırdı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede.' açıklamasında bulundu.

15 Ağustos 2025 Cuma 09:55
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından finansal piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğine dikkati çekerek, makro finansal istikrarın da pekiştiğini vurguladı. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6'ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7'nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

