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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini bildirerek, 'Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
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Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Temmuz 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ettiğine, hane halkında ise arttığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hane halkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı. Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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