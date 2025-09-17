İSTANBUL 27°C / 18°C
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2026'da daha az hissedilecek
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2026'da daha az hissedilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Dış şoklara rağmen programımızı rayında tuttuk. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek.' dedi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 10:22
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2026'da daha az hissedilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber'de ekonomi gündemi ve kira artışlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: "6 trilyon dolarlık bir savunma sanayii harcaması olacak. Türkiye son 23 yılda petrol ve doğal gaz ithalatına tam 1 trilyon dolar ödedi. Kısa vadede programımızı etkileyen dış olumsuz şoklar yaşadık. Nisanın başında, martta iç şok yaşadık. Ama nisan başında ticaret savaşları şokunu yaşadık daha sonra bölgemizde savaş oldu, bunlar geçici olumsuz etkiledi programı. Ancak buna rağmen Türkiye programı rayında tuttu. Biz kararlı bir şekilde programı uygulamayı öncelendirdik.

Ayrıntılar geliyor...

