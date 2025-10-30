İSTANBUL 21°C / 12°C
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Gerçekleşen veriler beklentileri şekillendiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinde iyileşme gözlendiğini belirterek, “Dezenflasyon sürecinin sürmesiyle beklentilerdeki toparlanmanın devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

30 Ekim 2025 Perşembe 18:47
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Gerçekleşen veriler beklentileri şekillendiriyor
Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylülde kuraklık kaynaklı artan gıda fiyatları ile mevsimsel diğer unsurların etkisiyle artan enflasyon, piyasa katılımcıları ve hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bozulmaya yol açtı. Reel sektörün enflasyon beklentisi ise iyileşti. Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz."

