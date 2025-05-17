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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten finansal istikrar vurgusu: Enflasyon beklentisi 8,2 puan iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı itibarıyla enflasyon beklentilerinde yıllık bazda önemli düşüşler yaşandığını açıkladı. Bakan Şimşek, uygulanan kararlı politikalarla dezenflasyon sürecinin sürdürülebilir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten finansal istikrar vurgusu: Enflasyon beklentisi 8,2 puan iyileşti
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Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı.

Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz.

Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor.

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