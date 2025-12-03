İSTANBUL 16°C / 7°C
  Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu... Enflasyon son 2.5 yılın en düşük seviyesinde
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu... Enflasyon son 2.5 yılın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.' açıklamasında bulundu.

3 Aralık 2025 Çarşamba 11:03
Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu... Enflasyon son 2.5 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Şimşek, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.

Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü.

Kritik rakamlar belli oldu

Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti.

Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.

2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

*Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları

*Sıkı para politikası

*Güçlenen finansal istikrar

*Destekleyici maliye politikası

Enflasyon 48 ayın en düşüğünde

*Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

*⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama

*Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

*Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar

Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,2 seviyesine çıktı

