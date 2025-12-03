Bakan Şimşek, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Son 2,5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti.
Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü.
Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz.
2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:
*Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları
*Sıkı para politikası
*Güçlenen finansal istikrar
*Destekleyici maliye politikası
*Eğitimde kural bazlı fiyatlama
*Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması
*Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar
Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
