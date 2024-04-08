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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten KDV oranlarını istismar edenler hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak.' dedi.

DHA8 Nisan 2024 Pazartesi 11:03 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten KDV oranlarını istismar edenler hakkında açıklama
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmaları tamamlandı. Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi

  • vergi azaltma
  • KDV oranı
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