Bakan Şimşek'ten OVP cevabı: Karşılığı olmasaydı reyting kuruluşlarını nasıl ikna edecektik?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'ndeki konuşmasında, etkinliğin gençler için önemine işaret ederek, finansal okuryazarlığın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Okuryazarlığın her alanda önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek, finansal okuryazarlığın ise bireysel yatırımcıların finansal enstrümanlara olan ilgisinin geçmişe göre daha da artması nedeniyle çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Risk ve getiri arasındaki ilişkiden bahseden Şimşek, "Türkiye'de bireysel yatırımcılara ne tür enstrümanlara ilgi gösteriyorlar diye baktığımız zaman, aynı kişinin birden fazla hesabı da olabilir ama 22,1 milyon kripto hesabı var. Demek ki en çok ilgi, en riskli alana." ifadelerini kullandı. Borsa'da en azından hisseler gibi somut ürünler olduğunu dile getiren Şimşek, kriptoda bu durumun geçerli olmadığını, yapay zekanın ürettiği ürünlerin olduğunu anlattı.

Bakan Şimşek, dünyada ve Türkiye'de finansal okuryazarlık oranlarına dikkati çekerek, Türkiye'de finansal okuryazarlığın artırılması için SPK başta olmak üzere çok sayıda kurumun oldukça önemli çalışmaları olduğuna işaret etti.

- "KÜÇÜK BİRİKİMLERİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLABİLİR"

Küçük yatırımların bireyler için getirileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Arkadaşlara bir sigara paketinin Türkiye'de ortalama fiyatı nedir diye sordum, 75,24 TL imiş. Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu içmeyip sadece 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerine örneğin Halkbank'a koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir." diye konuştu.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlık çok değerli. Mutlaka hepimizin finansal okuryazar olmamızda fayda var. Dünya ülkelerinde insanlara finansal okuryazarlıkla ilgili çok basit 4 soru sorulmuş, bu dört sorunun içinde doğru cevap verenlerin oranı Türkiye'de yüzde 24, dünyada da yüzde 33, dünyaya göre bizim finansal okuryazarlığımız maalesef düşük. Bu yüzden SPK ile vatandaşlarımızı finansal okuryazar yapmak için bir eğitim seferberliğine girdik."

SPK sitesinde bu alanda bulunan eğitimler hakkında bilgi veren Şimşek, gençlere hem finansal okuryazarlığı öğrenmeleri hem de birikim yapmalarını özendirmek adına tavsiyelerde bulundu.

Türkiye'nin milli geliri, nüfusu, barındırdığı potansiyeller hakkında bilgi veren Şimşek, kişi başı milli gelirin yıl sonunda 15 bin doları aşabileceğini söyledi.

Şimşek, nüfus, ekonomik büyüklük gibi parametreler göz önünde bulundurulduğunda bir çok ülkeye göre Türkiye'nin iyi durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"OVP'nin tek amacı, sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümeden elde edilen gelirin daha adil dağılımı, bütün derdimiz bu. Bu programın, fiyat istikrarı, enflasyonu düşürmek, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık, yapısal dönüşümler, cari açığın azaltılması gibi alt bileşenleri var. Şu ana kadar iyi giden bir performansımız var. Geçen sene ortasında cari açığımız 56 milyar dolardı şimdi indi 10 milyar doların altına indi, cari açığı önemli ölçüde daralttık. Rezervlerimiz yetersizdi, artırdık. Şirketlerimiz, bankalarımız, uluslararası piyasalarda daha güçlü bir şekilde ve daha az maliyetle finansmana erişiyor, ülkemizin risk primi düştü. Gelişmekte olan ülkelerin risk primi 45 puan düşmüş, bizimki 448 puan düşmüş. Yani dolayısıyla demek ki bizim program var ve işe yarıyor. Kredi notumuz arttı, 2024'te üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu bir yılda 2 kez üst üste artan dünyadaki tek ülkeyiz. OVP çalışmıyor olsa, karşılığı olmasaydı reyting kuruluşlarını nasıl ikna edecektik.

- "KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINDA OECD ORTALAMASINI TUTTURARAK MİLLİ GELİRİ YÜZDE 20 DAHA ARTIRMAK POTANSİYELİMİZ VAR"

Enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu anımsatan Şimşek, enflasyonun hala yüksek olsa da düşüşte olduğunu ve düşmeye devam edeceğini söyledi.

Küresel sorunlar hakkında da katılımcıları bilgilendiren Şimşek, Türkiye'de savunma, yenilenebilir enerji gibi konularda yaşanan iyileşme ve yükselen ivmeyi anlattı.

Bakan Şimşek, küresel alanda yaşanan nüfusa ilişkin sıkıntılara dikkati çekerek, "Bizde çalışma çağındaki nüfus hala bize benzer ülkelere göre iyi artıyor. Fakat bizim büyük bir potansiyelimiz var, o da kadınlarımız. Reform yaparak, teşvik ederek, eğitim üzerinden kadınlarımızı iş gücüne kazandırabilirsek muazzam bir potansiyelimiz var. Çünkü şu anda Türkiye'de kadınların 36'sı iş gücüne katılıyor, OECD ülkelerinde bu oran yüzde 66. Dolayısıyla sadece bunu sağlayarak, OECD ortalamasını tutturarak bizim milli geliri yüzde 20 daha artırmak, yani zenginleşme potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

- "CİDDİ BİR REFORM PROGRAMIMIZ VAR"

OVP'nin etkileri ile ekonomide yaşanacak ilerleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim ciddi bir reform programımız var. Yani enflasyonu sadece, para politikası, maliye politikası, gelirler politikası üzerinden düşürme çabasında değiliz. Bir taraftan üretimi, yatırımı, istihdamı, ihracatı artırmak için yapısal dönüşüm işliyor. Türkiye son 20 yılda ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyor, iyi bir performans. Şimdi geçici olarak yavaşlıyoruz. Tekrar koşmak için bazen dinlenmemiz gerekiyor. Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Türkiye'de sorun yok mu var, dünyada sorun yok mu var fakat bu sorunları çözmek için bir stratejiniz, eylem planınız var mı bunlar önemli. Bir çok sorunun çözümünde epey mesafe kat ettik, bazılarında da zamana ihtiyaç var."

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