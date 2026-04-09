Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Şimşek, İran'a yönelik saldırıların İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük şok olduğuna dikkati çekerken, "Ateşkese varılması memnuniyet verici ama normalleşme en iyi ihtimalle aylar alacak" dedi. Rezervlerin uluslararası yükümlülüklerin yerine gelmesi ve şoklarda tampon görmesi için tutulduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Rezervlerde şu an bir sorun yok, rezervlerimiz güçlü. Swap hariç net rezervde de artıdayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başladı;

Savaşla yaşanan şok İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan en büyük şok. Ateşkese varılması memnuniyet verici ama normalleşme en iyi ihtimalle aylar alacak. Küresel enflasyonun yükselmesi riskiyle karşı karşıyayız.

Finansal koşullar sıkılaşırken büyüme tahminlerinin aşağı yönlü risk taşıması risk iştahını azaltıyor. Risk iştahının azalması birçok gelişmekte olan ülkeden fon çıkışına neden oluyor.

1970'lerde yaşanan şoklardan çok daha büyük bir şok var. Yüksek enerki fiyatları gündem olmaya devam ederse küresel resesyon riski olabilir.

Önemli olan ateşkesin devamı ve bununla birlikte tedarik zincirlerinin yeniden inşasıdır.

Ateşkes bozulursa büyümede düşüş, enflasyonda yükseliş olur.

Gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik temelleri aslında sağlam. Türkiye'de de bunu gördük. Türkiye'de risk fiyatlaması çarpıcı biçimde dün indi. Risk iştahının dönme ihtimali oldukça yüksek.

Savaşın süresi beklenenden uzun sürdü, yayılımı da öyle. Ama 45 günün altında kalması olumlu. Krizin etkisi yayılımına ve süresine bağlı.

Savaşın 1 ay sürebileceğini ana senaryo olarak düşünmüştük. Şokları yönetme kapasitesinde geçen yıl rüştümüzü ispat ettik.

Savaşın başladığı günün hemen ertesinde bütün ilgili birimleri topladım. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yaptık ve savaşın etkilerini sınırlamak için neler yapılması gerektiğini kararlaştırdık. Bu durumlarda piyasaların sağlıklı işlemesi önemli. Piyasaların sağlıklı işleyişini önceliklendirdik. Türkiye gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha iyi performans sağladı. Savaşın içinde değiliz ama yakın bir bölgedeyiz. Buna rağmen etkileri sınırladık.

Bizim programımızın özü yaşam pahalılığı ile mücadeledir. Eşel mobil uygulaması bunun bir örneğidir. Eşel mobili uygulamaya koymasaydık, mazotun litresi 103 lira, benzinin litresi 76 lira olacaktı.

Şoklar daha uzun sürerse ayrı bir araç setiyle durumu değerlendireceğiz. Bu bir dışsal şok. Çekmecemizde bir tepki fonksiyonu var.

"REZERVLERDE ŞU AN BİR SORUN YOK"

Rezerv uluslararası yükümlülüklerin yerine gelmesi ve şoklarda tampon görmesi için tutulur. Rezervlerde giriş ve çıkışlar tek yönlü olabiliyor, bunları yönetmeniz gerekiyor. Rezerv yönetimi TCMB'de. Orada arkadaşlar birçok dengeyi gözetmek zorunda.

Yaklaşık 162 milyar dolarlık bir rezervimiz var. Rezerv yeterliliğinde geçmişten daha iyiyiz, IMF'nin göstergesine yakınız. Rezervlerde şu an bir sorun yok, rezervlerimiz güçlü. Swap hariç net rezervde de artıdayız.

"ENFLASYONDA BEKLENTİLERİN ABARTILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Biz tahminlerimizi piyasa gibi revize etmeyiz. Yeni bir OVP yayımlayalım diyemeyiz. Öyle bir ihtiyaç görmüyoruz. Eğer ateşkes sürer ve kalıcı barış sağlanırsa piyasadaki beklentilerin abartılı olduğu kanısındayız. 30'lara doğru giden beklentilerin enflasyonda abartılı olduğunu düşünüyoruz.

Savaşın etkisiyle turizmde oradan bir pay alabiliriz. Hürmüz Boğazı'ndan akışın kesilmesiyle birlikte bölgedeki en önemli tedarikçi biz olacağız.

Bizim için önemli olan programın genel hatlarını korumak, hedeflerde sapma olabilir, gerçekçi olalım ama hedeflere yakınsamasını sağlayacağız.

Vadeli fiyatlara bakarsanız petrol 80 dolarlar patikasına geri geldi. Bizim öngörümüz 65 dolar. Programda Eylül'ün başında kamuoyuyla paylaşımda bulunacağız. Devlet bütçe üzerinden fedakarlık yaparken, fırsatçılık yapan çok oluyor.