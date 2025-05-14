Bakan Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye konulu panelde konuştu. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ekonomik açıdan önemini anlattı. Şimşek, "Artık enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcamayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın düzenlediği panele katıldı. Şimşek, "Türkiye'nin ekonomik dönüşümü ve büyüyen yatırım potansiyeli" başlıklı oturumda konuştu.

Şimşek, terör örgütü PKK'nin kendini feshetmesi ve silah bırakmasının Türkiye'nin büyüyen ekonomisine yapacağı katkıları anlattı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını artık terörle mücadeleye değil, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yeniden inşası için harcayacağını söyledi.

Bu olumlu gelişmenin, Suriye ve Irak dahil olmak üzere tüm bölgeyi ayağa kaldıracağını vurguladı.

Şimşek, "Barış ve istikrardan herkes faydalanacaktır, çünkü refaha giden tek yol budur" dedi.