Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.