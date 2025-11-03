İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten yeniden değerleme oranı mesajı: Vergi ve harçlarda artış düşük olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi' dedi. Şimşek bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususunun gündemlerinde olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ3 Kasım 2025 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten yeniden değerleme oranı mesajı: Vergi ve harçlarda artış düşük olabilir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarına ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024'te yüzde 44'e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9'a indi.
Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.
Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde.
Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."
