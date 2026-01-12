İSTANBUL 3°C / -1°C
Ekonomi

Bakan Tunç müjdeyi verdi: Avukatlara özel finansman desteği

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bağımsız savunmayı temsil eden avukatlara toplam 10 milyar lira finansman desteği sağlanacağını duyurdu.

12 Ocak 2026 Pazartesi 16:26
Bakan Tunç müjdeyi verdi: Avukatlara özel finansman desteği
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, avukatlara yönelik kredi desteği uygulamasının genişletildiğini açıkladı

Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların mesleklerini daha güçlü şartlar altında icra edebilmeleri için kredi desteği uygulamasına devam ettiklerini belirten Tunç, Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliğiyle protokol kapsamında önemli bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

5 MİLYAR LİRALIK EK KREDİ LİMİT

Bakan Tunç, bugüne kadar 6 bin 70 avukata toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldığını belirterek, yoğun başvuru nedeniyle protokol kapsamının genişletildiğini ve avukatlara 5 milyar liralık ek kredi limiti sağlanacağını açıkladı. Protokol süresinin de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

1 MİLYON LİRAYA KADAR KREDİ İMKANI

Genişletilen destek kapsamında avukatlara 1 milyon liraya kadar, 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli kredi imkânı sunulacağı kaydedildi.

Bakan Tunç, paylaşımında, "Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

