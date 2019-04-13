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Bakan Turhan açıkladı: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yaptığı açıklamada 'Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek' dedi.

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Bakan Turhan açıklamasına şu şekilde devam etti: 
 
"Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu. Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak."

Kendisini desteklemeyen esnafı böyle cezalandırdı

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