Bakan Turhan açıkladı: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Bakan Turhan açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu. Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak."