Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yıl sonunda Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu sayısının 4 milyonu geçeceğini öngördüklerini söyledi.

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden en güzellerinden birinin kentte yükseldiğini ifade eden Uraloğlu, "280 bin metrekarelik alanda kurulan Trabzon Şehir Hastanemiz, ilimizin sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. 900 yatak kapasitesiyle hastanemizde, yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvar gibi önemli sağlık kompleksleri de yer alacak." dedi.

Hastane tamamlandığında Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sağlık merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Uraloğlu, önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yollarını inşa etmekten de ayrı bir gurur duyduklarını anlattı.

Uraloğlu, Şehir Hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçirdiklerine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Nisan'da Trabzon Büyükşehir Belediyemizle bir araya gelerek, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi protokolünü imzaladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü eliyle bu projenin yapımını biz üstlendik. Trabzon'umuza, Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Yaklaşık 32 kilometre olan proje, genel itibarıyla 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ölçeğimizde 500 bin nüfusun yaşadığı, sirkülasyonun en yoğun olduğu alana hizmet edecek. Özellikle yaz aylarında turizmin artması ile yoğunlaşan trafik rahatlamış olacak. Çalışmaları devam eden uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından da en kısa sürede ihale etmeyi ve yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz."

- GÜNEY ÇEVRE YOLU'NUN UZUNLUĞU 43,8 KİLOMETRE

Trabzon'da devam eden en önemli kara yolu projelerinden birinin de Güney Çevre Yolu olduğunun altını çizen Uraloğlu, 31 metre genişliğinde, 2x3 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen Güney Çevre Yolu'nun uzunluğunun 43,8 kilometre olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Akçaabat ilçesinin Mersin Mahallesi'nden başlayarak, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin ilçesinden tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak Güney Çevre Yolu sayesinde transit trafiğin şehir içi trafiğinden ayrılacağını aktardı.

Böylece hem kent içi hem de kent geçişinde ulusal ve uluslararası trafiğin rahatlayacağını belirten Uraloğlu, "Şu anda yapımı devam eden 16,5 kilometre uzunluğundaki birinci kesim Akçakale'den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son buluyor. Sera Gölü Kavşağı'ndan Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı Yonca Kavşağı'na ve Kanuni Bulvarı'na bağlanacak şekilde inşasına devam ediyoruz. Bu kesimde toplam uzunluğu 14,4 kilometre olan 7 adet çift tüp tünel ve 968 metre uzunluğunda 7 viyadük bulunuyor. Proje kapsamında şu anda Mersin Kavşağı'ndaki kazı-dolgu çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Uraloğlu, 711 metrelik T1, 1238 metrelik T2, 3 bin 572 metrelik T3 ve 1523 metrelik T4 tünelinde kazı destekleme çalışmalarının devam ettiğini, bir yandan da kamulaştırma işlemlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Proje ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve özellikle Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır taşıt trafiğinin birbirinden ayrılacağını anlatan Uraloğlu, "Ulusal ve uluslararası trafiğin çevre yolu üzerinden hızlı ve kesintisiz ulaşımını tesis ederek, sahil kesimindeki yoğunluğun rahatlatılmasıyla kentte her yöne maksimum trafik erişilebilirliği sağlayacağız. Araçların egzoz emisyonunu da azaltarak şehir geçişindeki hava kirliliğinin önüne de bu vesileyle geçmiş olacağız. Ayrıca, Trabzon'un sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerini artıracak proje ile bölgenin kalkınmasına katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

- "TRABZON YENİ HAVALİMANI YAPIM İHALESİNİ DE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BAŞLATACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Mevcut havalimanının 2023'te iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunduğunu anımsatan Uraloğlu, böylece ülke havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldığına işaret etti.

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndan şu anda 19 şirketle 11 ülkede 20 noktaya dış hatlardan, 4 şirketle 8 lokasyona da iç hatlardan ulaşım sağlandığını aktardı.

Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt seferleri de başlattıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt uçuşla hem Cidde'ye hem de Riyad'a seyahat mümkün oldu. 2024 yılı yaz sezonunda Trabzon'dan Suudi Arabistan'a Türk Hava Yolları (THY), Flynas ve Flyadeal şirketleri tarafından toplam 817 adet uçuş planlanıyor. Bu seferlerle hem Trabzon turizmi ve ekonomisi gelişecek hem de hac ibadeti ve umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Mayıs ayında da THY 4 hac seferi gerçekleştirdi." dedi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yolcu artışını gözlemlemeye devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu yıl daha nisan sonu itibarıyla 877 binin üstünde yolcu ağırladı ve 2023 yılı ilk 4 aya göre artış oranı yüzde 18 oldu. Bu noktada yıl sonunda Trabzon Havalimanı'ndaki yolcu sayısının 4 milyonu geçeceğini öngörüyoruz. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon Havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımızı da başlattık ve devam ediyoruz. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Körüklerden birincisinin yapımı devam ediyor. Yaklaşık 2 ay sonra hizmete almayı planladık.



Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. 23 Mayıs'ta da bu binalarımızın geçici kabullerini gerçekleştirdik. Ufak tefek tamamlanacak işlerin ardından yeni dış hatlar gelen yolcu terminalimizi temmuz ayı içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. CIP binasını da işletici firma THY kendi konseptine göre iç düzenlemeler yaptıktan sonra hizmete açmış olacak. Yatırım programına aldığımız Trabzon yeni havalimanı yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacağız. Bu düşüncelerle havalimanımızdaki yapım çalışmalarını başarıyla sürdüren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum."