Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon'a havalimanı müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve milletvekilleri katıldı. Kentte tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Trabzon'a yaklaşık 175 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"KANUNİ BULVARI'NDA YÜZDE 90'LAR SEVİYESİNİ GELDİK"

Güney Çevre Yolu'nda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, "Trabzon Güney Çevre Yolu'nda 54,3 kilometrelik bir hat. 30-40 kilometreden başlayarak, şehrin gelişimini de dikkate alarak Mersin'den başlayarak Araklı'nın girişine kadar uzatmamızın doğru olduğunu düşündük. Birinci etabın çalışmalarını da başlatmıştık. Buradaki tünellerin bir çoğunda çalışmalar devam ediyor. Kanuni Bulvarı'nda yüzde 90'lar seviyesini geldik diyebilirim. Akyazı'dan başlayıp Boztepe'nin çıkışına kadar uzanan ve Değirmendere'ye de bağlantı yaptık. Belli bir noktasında da iyileştirme yapacağız. Sahile bağladığımızda bir aks bütünlüğünü de genel anlamda teşkil etmiş olacak. Maçka yoluna çıkması noktasında da şehrin yöneticiler ile tartışacağız" şeklinde konuştu.

"DEMİRYOLU İLE BÜTÜN KARADENİZ'İ BAĞLAYACAĞIZ"

Raylı sistem projesinin Akçaabat'tan başlayarak Yomra'ya kadar gideceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Raylı sistem projemiz var. Proje aşamasını bitirme aşamasındayız. Akçaabat'tan başlayarak Yomra'ya kadar gidecek. 32 kilometrelik bir hat. İlk etapta, Şehir Hastanesi ve stadyum ile Havalimanı arasını ikinci etapta da Akçaabat ve Yomra'da eksik kalan kesimleri bitirmeyi düşündüğümü bir çalışmamız var. Bu sene projeyi tamamlayıp, 2026 yatırım programına sunmaya gayret ederek yapım çalışmalarına başlayalım istiyoruz. Yolcu taşımasına katkı sağlayacağı gibi modern bir şehir imajına da güçlendirecektir. Trabzon'un güneyden demir yolu bağlantısı durumu var. Karadeniz'de sırtınızı denize dönüp, yukarı baktığınızda en güzel vadinin baktığınız vadi olmasını istersiniz. Samsun'dan Sarp'a kadar bir demir yolu proje çalışmasını başlattık. Bunun ilk ayağı da Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini yaptık. Önümüzdeki sene Çorum ve Samsun arasının ihalesini yapacağız. 2-3 sene devam edecek. İnşallah kısa zamanda hayata geçirerek bütün Karadeniz'i bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE DENİZE YAPILAN 3. HAVALİMANINI TRABZON İÇİN TASARLADIK"

Trabzon Havalimanı'nın ülkenin en yoğun havalimanlarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Trabzon Havalimanı'nın mevcut kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalarımız tamamlanmak üzere. 140-160'lara çıkan uçak seferleri var. Ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri. Bazen 7. oluyor. Genel anlamda yakın zaman ihtiyaçlarını, dış hatlar, ek hizmet binası gibi işlerle kısa vadeli olarak çözmüş oluyoruz. Uzun vadeli olarak yatırım programına aldık. Projesini bitirdik diyebilirim. Trabzon'da mevcut havalimanının daha kuzeyinde, denize doğru Türkiye'de denize yapılan 3. havalimanını tasarladık. Bütçe imkanlarını ve önceliğini de yöneterek inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda değil de daha makul bir zaman diliminde olacak inşallah. Yatırım projesine alınmış olması çok kıymetli" dedi.