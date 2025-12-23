Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BU YIL İÇİN YÜZDE 25,49 OLARAK BELİRLENDİ

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.