İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8337
  • EURO
    50,6835
  • ALTIN
    6174.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine düzenleme
Ekonomi

Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine düzenleme

Bakan Uraloğlu, 'Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,48 oranında artacak.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 11:36 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine düzenleme
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BU YIL İÇİN YÜZDE 25,49 OLARAK BELİRLENDİ

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

  • abdülkadir uraloğlu
  • köprü
  • otoyol
  • ücret

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.