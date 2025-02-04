Bakan Uraloğlu: Batı'da denetimler kapsamında uygulanan yaptırımlar hakkaniyetli değil

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde, bölge liman başkanları ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin, üç tarafının denizlerle çevrili, Marmara iç denizi ve boğazlara sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de, dünyanın çevresinin dörtte biri kadar 10 bin 900 kilometreyi aşan deniz kıyı şeridi bulunduğunu bildiren Uraloğlu, boğazlarda yılda yaklaşık 80 bin civarında gemi trafiği görüldüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde ve AK Parti Hükümetleri döneminde, denizcilik sektörüne ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Uraloğlu, yatırımların kıymetli ancak yeterli olmadığını ve daha gayretli çalışılması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, denizcilik sektörünün ve ilgili kurumların yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan belirli yasal düzenlemeleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlattı. Düzenleme ve uluslararası kurallar gereği yapılması gereken denetlemelere dikkati çeken Uraloğlu, "Uluslararası deniz trafiğine açık 193 liman tesisimizle, geçen yıl 531 milyon tondan fazla yükü elleçledik. 71 liman başkanlığı, vatandaşlarımıza hizmet veriyor ve deniz trafiğini yönetiyor." diye konuştu.

- "TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN YAKLAŞIK 2 BİN 150 GEMİMİZ VAR"

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin, dünyanın en büyük 11. deniz ticaret filosuna sahip olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk bayrağı taşıyan yaklaşık 2 bin 150 gemimiz var. Daha çok geminin, Türk bayrağına geçmesi için onları teşvik ediyoruz. Limanlarımızda geçen yıl 5 bine yakın gemiyi denetledik. Ülkemiz yol geçen hanı değil, bu noktada denizcilikte ciddi bir ülke imajını vermek için denetlemeler kıymetli. Son dönemde Batı'da denetimler kapsamında uygulanan yaptırımlar var ve bunlar çok da hakkaniyetli değil. Bizim de benzer denetlemeleri mütekabiliyet esasında yapmamız gerekir."

Uraloğlu, denizlerde kazaların engellenmesi noktasında ve denetlemeler konusunda daha gayretli olunması gerektiğini dile getirdi. Gemi sigortalarına ilişkin Denizcilik Genel Müdürlüğünün bir çalışması olduğuna değinen Uraloğlu, söz konusu çalışmanın, bu ay içinde bitirileceğini ve önemli bir aşama kaydedileceğini söyledi.

Avrupa Birliği limanlarındaki Türk bayraklı gemilerin performansının artırılması için daha çok gayret edilmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, yıl sonuna kadar denizcilik ile ilgili farklı bir yapısal reformu hayata geçirmek için bir çalışma yürüttüklerini, çalışma tamamlandığında sektörün tek elden ve güçlü şekilde yönetileceğini vurguladı.

Uraloğlu, denizcilikte yapılan işlemlerin dijital ortamlara taşınmasının önemine işaret ederek, "Özellikle Liman Yönetimi Bilgi Sistemi, Seyir İzin Belgesi Sistemi, Gemi İnsanı Bilgi Sistemi gibi uygulamalarla işlemlerin çevrimiçi yürütülmesiyle sürecin şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.