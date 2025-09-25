Bakan Uraloğlu: Denizcilikte Türkiye artık ilk 10'da

Büyükada Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programı'nda yaptığı konuşan Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütünün bu yıl Dünya Denizcilik Günü için belirlediği tema olan "Okyanusumuz, Yükümlülüğümüz, Fırsatımız" temasının sadece denizcilik için değil, tüm dünya için önemli bir hususu özetlediğini söyledi.

Uraloğlu, denizlerin sorumluluk getirdiği ama aynı zamanda fırsat sunduğuna dikkati çekerek, "Denizcilik, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir kültür, küresel ticaretin omurgası ve dünya ekonomisinin can damarıdır. Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülkemiz Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar, stratejik bir konumdadır. Boğazlarımız, sadece ülkemiz için değil, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir su yolu ve geçiş koridorudur. Böyle bir coğrafyada denizcilik elbette gelişmiş, ilerlemiştir." diye konuştu.

- "ÜLKEMİZ, DÜNYADAKİ İLK 100 LİMAN ARASINDA 5 LİMANA SAHİP"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2024'te dünya yük taşımacılığının yüzde 88'inin deniz yollarıyla gerçekleştiğini belirterek, küresel deniz yolu yük trafiği yüzde 2,4'lük artışla 12 milyar 643 milyon tona ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, "Ülkemizde de dış ticaret taşımaları dünya geneline yakın bir ortalamayla yüzde 86 seviyesinde deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu rakamlar, denizciliğin uluslararası ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bakın, 2002'den bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttı. 2024'te limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 bin tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin TEU'ya ulaşmıştır. Bu yılın ocak-ağustos döneminde de limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artarak 366 milyon 799 bin tona ulaştı." şeklinde konuştu.

Elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin tona ulaştığını bildiren Uraloğlu, bu artışların önemli bir başarıyı da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Uraloğlu, "Uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımızın yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa limanımızı da çok şükür eklemiş olduk. Bu vesileyle dünyadaki 100 liman arasında 5 limana sahip olan ülkemiz gücünü küresel arenada da bu vesileyle tescil etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

- "ÜLKEMİZE DENİZCİ ÜLKELER ARASINDA SINIF ATLATTIK VE LİDER 10 ÜLKE ARASINDA YERİMİZİ ALDIK"

Abdulkadir Uraloğlu, Türk denizciliğinin tarihi bir başarısını daha paylaşmanın heyecanını yaşadığını ve Türkiye'nin deniz ticaretindeki yükselişini bir kez daha ortaya koyan ve Türkiye'ye sınıf atlatan bir başarıya daha imza atmış olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "Bakın denizcilikle ilgili yaptığımız son programlarımızda dile getirdiğimiz bir vaadimiz vardı, o da Türk deniz ticaret filomuzu dünya sıralamasında ilk 10'a taşımak. 'Hiç şüpheniz olmasın ki ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız ve Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız' diye hep beraber ve defaatle söylemiş olduk. Hamdolsun bu hedefe ulaşmak için kararlılıkla çalıştık, son dalgayı da aşarak bu büyük başarıyı elde ettik. Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık. Bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz, 53,1 milyon dedveyt kapasitesiyle dünya sıralamasında 11'inci sıradan 10'uncu sıraya yükseldi ve bir kez daha tekrarlıyorum denizcilikte Türkiye ilk 10'da." dedi.

Filonun 2002'de 8,9 milyon dedveyt ile 17'nci sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, 2025'in ilk yarısında 2 bin 203 gemiye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleştiğini vurguladı.

Uraloğlu, bunun 2002'ye göre dedveyt bazında yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor. Bu başarı, Türk denizciliğinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı mutlaka daha da yukarıya taşımaktır. Bu muazzam başarı, sektörümüzün kararlılığı, bakanlığımızın vizyoner politikaları ve siz değerli denizcilerimizin emeğiyle mümkün oldu. Filomuzun bu başarısı, sadece bir sıralama değil, aynı zamanda Türk denizciliğinin küresel arenada bir güç merkezi haline geldiğinin kanıtıdır. Bakanlık olarak, kaptanımızdan zabitimize, tayfamızdan amatör denizcilerimize, öğretmenimizden öğrencimize kadar sektörün her yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türk denizcisinin başarısına olan inancımızla, bugünün ve geleceğin denizcilerine güçlü destek sunmaya devam edeceğiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Türk denizciliğinin dünya sahnesinde 10'uncu sıraya yükselmesi, sizin gayretlerinizin, cesaretinizin ve kararlılığınızın eseridir. Sizlerle birlikte bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağımıza olan inancımı özellikle belirtmek istiyorum."

Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamalarına değinen Uraloğlu, her yıl olduğu gibi, Dünya Denizcilik Günü'nü kutlamak ve farkındalık oluşturmak adına bu akşam Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprülerimizin yanı sıra bu yıl ilk kez Çamlıca Kulesini de mavi ışıkla aydınlatacaklarını sözlerine ekledi.