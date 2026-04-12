  • Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya Havalimanı kapasitesini ikiye katladı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Antalya Havalimanı kapasitesini ikiye katladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da sivil havacılık tarihine geçecek rakamları paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan yeni terminal binaları sonrası Antalya Havalimanı, yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan tam 82 milyona çıkardı.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 11:08
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında Antalya havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

"ANTALYA HAVALİMANIMIZIN YILLIK YOLCU KAPASİTESİNİ 35 MİLYONDAN 82 MİLYONA YÜKSELTTİK"

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Genişleme projesi kapsamında havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2'nci havalimanı oldu" açıklamasında bulundu.

"YOLCU SAYISI GEÇEN YILIN İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5 ARTTI"

Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı'nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Yolcu sayımız her geçen gün artıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499'a ulaştı" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
