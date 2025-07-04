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Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1553 uçuşla bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirterek, 'Aynı listede günlük ortalama 996 uçuşla Antalya Havalimanı'mız ise 10'uncu sırada yer aldı.' ifadesini kullandı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde
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Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 3 Temmuz'da yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin, 23-29 Haziran dönemini kapsayan rapora göre, günlük ortalama 3 bin 992 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı olduğunu, böylece Yunanistan, Hollanda ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.

- "UÇUŞ SAYISI KOVİD-19 ÖNCESİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 15 ARTTI"

Türkiye'nin, hava ulaşımında artık sadece bir transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, günlük ortalama uçuş sayısının Kovid-19 salgını öncesi döneme göre Türkiye'de yüzde 15 arttığı bilgisini verdi.

Uraloğlu, istikrarlı yükseliş göstermekle birlikte Türkiye'nin Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk 10'daki 6 ülkeden biri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1553 uçuş ile bir kez daha Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı. Aynı listede günlük ortalama 996 uçuş ile Antalya Havalimanı'mız ise 10'uncu sırada yer aldı."

Uraloğlu, ayrıca küresel ölçekli 25 havalimanı içinde 23-29 Haziran döneminde günlük ortalama 773 uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7'nci sırada yer aldığını bildirdi.

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