Bakan Uraloğlu: Elektronik haberleşme şirketlerinin yaptığı yatırım 94,1 milyar liraya ulaştı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Yıllık Pazar Verileri Bülteni'nde yer alan verileri değerlendirdi.

Güncel teknolojik gelişmelere paralel olarak elektronik haberleşme şirketlerinin sektöre yaptığı yatırımın 2023'e göre geçen yıl yüzde 80 artışla 94,1 milyar liraya ulaştığını belirten Uraloğlu, 4,5G abone sayısının da 87,6 milyona ulaştığını kaydetti.



Uraloğlu, Türkiye'de elektronik haberleşme hizmetlerine abone olanların sayısının 131,9 milyonu aştığına dikkati çekerek, internet kullanım oranının da yüzde 88,8 ile yüzde 68 olan dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

Sabit geniş bant abone sayısının geçen yıl 20,5 milyona, mobil geniş bant abone sayısının da 75,9 milyona yükseldiğini bildiren Uraloğlu, "Sabit geniş bant abonelerin kullandığı veri miktarı 4 yılda yaklaşık 2,2 katına, mobil abonelerin kullandığı veri miktarı da 2,3 katına çıktı." bilgisini paylaştı.

- FİBER ABONE SAYISI 8,1 MİLYONA ÇIKTI

Uraloğlu, 2020'de 424,9 kilometre olan fiber kablo uzunluğunun geçen yıl 605 bin kilometreyi bulduğunun altını çizerek, "2020'de 4 milyon olan fiber abone sayısı da geçen yıl 8,1 milyona ulaştı." açıklamasında bulundu.

Mobil abone sayısına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, "Mobil abone sayısı geçen yıl 94,3 milyonu, 4,5G abone sayısı da 87 milyonu geçti. 4,5G abonelerinin nüfusa göre yaygınlığı geçen yıl yüzde 102,3 iken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya için bu rakam yüzde 123,3 olarak belirlendi. Mobil abone sayısına göre bu 5 il, toplam abonelerin ise yüzde 47'sine sahip oldu." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, mobil hizmetlerde işletmeciler arası abone hareketliliğinin yoğun olduğunu, 2020-2024 döneminde yıllık ortalama 10,6 milyon mobil numaranın taşındığını, geçen yıl bu sayının 190 milyona ulaştığını belirtti.

Sabit telefon hizmetlerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Uraloğlu, 2020-2024 döneminde sabit telefon hizmetlerinin abone sayısı ve yaygınlık oranında azalış gözlemlendiğini, dönem sonunda abone sayısının 9 milyona, yaygınlık oranının yüzde 10,6'ya gerilediğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, çağrı başlatma trafiğinin 2020 yılı sonunda yaklaşık 5,7 milyar dakika olduğunu, bu sayının 2024 yılında yaklaşık 5,1 milyar dakika olarak gerçekleştiğini kaydetti.