Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığının himayelerinde Albayrak Grubunun öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ndeki konuşmasında son dönemde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Ulaştırmaya yapılan yatırımların, ulaştırma yapılarının kişilere ve ülkelere katkıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin 2002 yılından başlayan süreçte özellikle ulaştırma ve altyapı noktasında önemli hamleler yaptığını söyledi.

Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı alanında 23 yılda yaklaşık 290 milyar dolarlık ülkemize yatırım yaptık. Bölünmüş yollardan tutun, 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkarmaya kadar, ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği konforuyla tanıştırmaya kadar, denizcilik noktasında geldiğimiz seviyeye kadar, haberleşmeye kadar birçok iş yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Doğru işler yaptık, doğru işler yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek hedeflerini anlatan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan projeler ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

- "KALKINMA YOLU, TÜRKİYE'NİN BİR TİCARET KORİDORU OLMA STRATEJİSİNİ, KONUMUNU DAHA GÜÇLENDİRMİŞ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Kalkınma Yolu projesinde gelinen noktaya da değindi.

Bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğinin ve projenin öneminin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kalkınma Yolu Projesi kıymetli bir proje. Dünyada çok ciddi şekilde artan bir ticaret yükü var, bunun da taşınması lazım. Dolayısıyla hani bazen şu hesap yapılabiliyor; 'Ya bu nerenin yükünü alacak?' Bir yerin yükünü alması bile gerekmiyor, artan yükü alsa bile orada bir kapasite var. Kalkınma Yolu, Türkiye'nin bir ticaret koridoru olma stratejisini, konumunu daha güçlendirmiş olacak. Bunlar sadece bir yükün taşındığı koridorlar değil aynı zamanda stratejik anlamda da ülkemizin ya da geçtiği ülkelerin güçleneceği yapılardır.

Burada dörtlü bir grup var, önce Irak'la biz başladık, sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil oldu. Bir mutabakat zaptı imzaladık, ufak tefek eksikler var ama projenin bittiğini söyleyebilirim. Şimdi yönetim modeli ve finansman modelinde yoğunlaştık, çalışıyoruz. Uluslararası finansman getirme noktasında bir gayret içerisindeyiz, bu sene başlarsak iyi iş yapmış oluruz. Değişen, gelişen şartlara göre vaziyet almamız elbette söz konusu. Şimdi bir Suriye var yanımızda, biz Kalkınma Yolu koridoruna Suriye'yi de bağlarız diye düşünüyoruz."

- "İSTANBUL İÇİN YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYA GÖRE TOPLAM 1.004 KİLOMETRELİK BİR BİZİM RAYLI SİSTEM İHTİYACIMIZ VAR"

Suriye'deki son durum ve gelecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm bakanlara Suriye'nin toparlanması ve kalkınması için ne gerekiyorsa yapılması talimatı verdiğini anımsattı.

Uraloğlu, bu çerçevede kendilerinin de gerekli tüm çalışmaları yapacaklarının altını çizerek, Suriye'de gerekli tespitleri, havacılıkta planlama yaptıklarını, diğer alanlarda da gerekli olan her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.

İstanbul'un metro ağına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları söyledi:

"Günlük nüfusu 20 milyonlara varan bir mega şehirden bahsediyoruz. Bütün şehirlerimiz için aynı şeyi konuşabiliriz ama burası elbette en yoğun, en üst seviyede. Bir kere neye ihtiyacımızın olduğunu doğru tespit etmemiz lazım. Bu tespiti yaptıktan sonra da gereklerini yapmamız lazım. Bir kere İstanbul gibi bir şehirde siz artık ulaşım ihtiyaçlarını yer üstünden çözemezsiniz, böyle bir imkan yok, yer altına inmemiz, yer altından çözmemiz gerekir bu ihtiyacı. Elbette yeni kara yolları yapacağız ama ana çözümler mutlaka bizim metro hatları raylı sistemlerle olmak durumunda. Her türlü, bu anlamdaki ulaştırma, ulaşım planlarını biz onaylıyoruz. İstanbul için de yaptığımız çalışmaya göre toplam 1.004 kilometrelik bir bizim raylı sistem ihtiyacımız var, yaklaşık şu anki rakam aşağı yukarı 380 kilometre diyelim, bunun üzerine yaklaşık bir 600 kilometre civarında daha metro yapmamız lazım ki İstanbul'un dertlerini çözelim."

Metro hatları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ulaştırma Bakanlığında onay bekleyen hiç bir projesi olmadığının altını çizen Uraloğlu, gerekli onayları verdiklerini, İstanbul'un trafik sorunun çözülmesi için onaylanmış projelere bir an önce başlanması gerektiğini dile getirdi.

- "5G'DE İHALE SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Bakan Uraloğlu, 5G'de gelinen noktaya ilişkin, "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya sinyal almaya başlayacağız. Bunu beklemekteki amacımız, biraz daha yerliliğini geliştirmek hem de dışarıdan alacağımız ekipmanları daha doğru fiyatla almak." diye konuştu.

En son 34 noktada 5G deneme lisansı verdiklerini, 2 yer daha ilave ederek, bunu 36'ya çıkardıklarını bildiren Uraloğlu, 5G teknolojisinin pratikte 10 kat hız kazandıracağını anlattı.

Uraloğlu, "Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık, Türk mühendisleri yaptı. Uydu üretimini sadece ülkemiz için değil bütün dünya için yapıp satma noktasında pazarlama çalışmalarımıza da başladık." dedi.

- "TÜRKİYE'DEKİ FİBER ALTYAPIYI 800 BİN KİLOMETRELERE ÇIKARMA ÇALIŞMASI İÇİNDEYİZ"

Türkiye'de şu anda yaklaşık 580 bin kilometre fiber altyapı olduğuna işaret eden Uraloğlu, bunu 800 bin kilometrelere çıkartma ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Uraloğlu, hız konusunda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte hem 5G'ye geçiş, hem Türk Telekom'un imtiyazı ile ilgili devam eden süreçte daha fazla yatırım yapıp buradaki durumu daha yukarıdaki seviyelere eriştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

- "DÜNYADA İNTERNETTE GEÇİRİLEN GÜNLÜK ZAMAN ORTALAMA 6,5 SAAT İKEN TÜRKİYE'DE YAKLAŞIK 7 SAAT"

Çocukların ve gençlerin hedef alındığı bazı uygulamalar ve oyunlar hakkında görüşleri sorulan Uraloğlu, "Dünyada internette geçirilen günlük zaman ortalama 6,5 saat iken Türkiye'de yaklaşık 7 saat. Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı, bu kıymetli ama yeterli değil. Hem insanımızı, hem özellikle de gençlerimizi koruma noktasında yapmamız gerekenler var." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, bu anlamda toplumu koruma refleksi göstermek gerektiğini belirterek, "Yasaklayıcı bir tavırla değil, eğitici, toplumdan gelen talepleri de dikkate alarak, bizim kültürel ve inanç noktasındaki değerlerimizi dikkate alarak bir çalışma içindeyiz, bu sene bir mesafe alacağımızı söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

16 yaş altına sosyal medya düzenlemesinde gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Önümüzdeki hafta finale doğru giden bir toplantı yapacağız. Sosyal medyada yapılan dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir birey hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebilir, nasıl muhakeme edilir konusunda 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensus sağladık. Yaptığımız bir araştırmada 16 yaşı ailelerin yüzde 79,4'ü destekliyor, doğru buluyor, dolayısıyla biz bu düzenlemeyi yapacağız, bu sene bunu hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bunun platformlar tarafından işleyişte nasıl hayata geçireceği yönünde teknik bazı sıkıntılar olsa da bunların da aşılacağını dile getiren Uraloğlu, sosyal medya platformlarının yetkililerinin özellikle geçen dönemde Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından, Türkiye'nin hassasiyetleri noktasında daha dikkatli olduğunu, Türkiye'nin istediklerini yaptırması konusunda elinin güçlendiğini söyledi.

ÖZEL OTURUMDA SORULARI CEVAPLANDIRDI

Bakan Uraloğlu Özel Oturum kapsamında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ulaştırmadan haberleşmeye birçok konuda açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son 23 yılındaki gelişmeleri aktardı. Uraloğlu, 2002 yılından bugüne kadar ulaştırma ve altyapı alanında yaklaşık 290 milyar lira yatırım yaptıklarını dile getirdi. Uraloğlu, "Bölünmüş yollarından tutun 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkarmaya, ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırmaya kadar; denizcilik noktasından, haberleşme noktasına, abone sayılarına, hızlı internet kullanımına, 5G'ye kadar birçok işimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2071 hedeflerini değerlendirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, yatırımların önemine de değinerek Türkiye'nin mega projelerinin önemine de dikkati çekti. Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nu 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılarıyla beraber açtık, sonra tamamını bitirdik. O dönemde Gezi Olaylarının bir parçası da o köprünün, otoyolun yapılmamasını talepti. Bugüne geldiğimizde Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılış gerekçesini tartışan var mı? 150 bin araç geçiyor oradan. Bir an olmadığını düşünelim bırakın İstanbul'u Türkiye, Avrupa sıkıntıya girer." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerin yapımında da her zaman için karşı çıkanların olduğunu belirten Uraloğlu, "Şimdi bunların hiçbiri tartışılmıyor, biz doğru işler yaptık doğru işleri yapmaya da deva edeceğiz." dedi.

-KALKINMA YOLU PROJESİ İLE UZAK DOĞU'DAN YOLA ÇIKAN BİR YÜK 25 GÜNDE LONDRA'YA ULAŞACAK

Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Uzak Doğu'dan çıkan bir yükün Londra'ya kadar Süveyş Kanalı'nı kullanırsa 35, Ümit Burnu üzerinden gelirse 45 günde geldiğini kaydetti. Basra Körfezi'ndeki FAW Limanı'ndan başlayacak olan Kalkınma Yolu projesi ile de bu sürecin 25 güne düşeceğini anlattı. Yolun Kapıkule'den Avrupa'ya bağlanacağını dile getiren Uraloğlu, "Aynı zamanda da Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne bağlanacak. Türkiye'nin bir ticaret koridoru olma konumunu daha da güçlendirmiş olacak."

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile çalıştıklarını kaydederek proje aşamasının tamamlandığını ve yönetim ile finansman modelleri üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

-SURİYE'YE TÜRKİYE'DEN DESTEK

Suriye hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ulaştırma ve altyapı konusunda da Suriye'ye destek verdiğini kaydetti. Uraloğlu "Biz de sadece 10 gün sonra Suriye'ye, Halep ve Şam havalimanlarına bir heyet gönderdik. Gerekli tespitleri yaptık. Türk Hava Yolları oraya haftada 3 sefer düzenlemeye başladı. Tamamen pilotun görerek şartlarda iniş ve kalkış yaptığı şartlar var orada." İfadelerini kullandı.

-ÖNCE ŞAM SONRA HALEP HAVALİMANI AYAĞA KALKACAK

Uraloğlu, ilk etapta radar sistemleri ile diğer elektronik cihazları yenileme ile ilgili bir program yaptıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımız hâlâ orada. Öncelikle Şam sonra Halep Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız. Bazı cihazların temini 6 aylık bir süre gerektiriyor, biz elimizde olanları hemen gönderdik onların montajına başladık." şeklinde konuştu. Uraloğlu ayrıca Suriye'deki karayolu, demiryolu, limanlar ve haberleşme için de gerekli tespitlerin yapıldığını dile getirdi.

-İSTANBUL'NUN BİN 4 KİLOMETRELİK METRO HATTINA İHTİYACI VAR

İstanbul'un şehir içi trafiği hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, söz konusu problemin ancak yer altından çözülebileceğini vurguladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul için yaptığımız çalışmaya göre bin 4 kilometrelik bir raylı sistem ihtiyacı var. Eğer ulusal ağ bağlantıları yapılacaksa bu doğrudan yapımı bizim Bakanlığımızın yetkisindedir. Bunun dışındaki hatlarda yetki ilgili belediyenindir. İlgili belediye bize getirir o projeyi, onaylatır. İlgili belediye bunun yapılmasını Bakanlığımızdan isterse, biz gerekli onayı alır yaparız. Biz şimdiye kadar İstanbul'a bu yaklaşımla yaklaşık 162 kilometrelik bir demiryolu, metro hattı kazandırdık."

Devam eden projelerden İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı arasındaki çalışmalardan da bahseden Uraloğlu, "Bunları bitirdiğimizde İstanbul'un hattı 400 kilometreye geliyor." dedi. Uraloğlu ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında onaylanmamış herhangi bir metro projesi bulunmadığını da kaydetti.

-5G GALATASARAY VE TRABZONSPOR STATLARINDA

Bakan Uraloğlu, 5G için bu sene ihale yaparak 2026'da ülke genelinde sinyal almayı hedeflediklerini ifade etti. Bu süreçte teknolojinin yerliliğini geliştirmeyi hedeflediklerini de kaydeden Uraloğlu, "34 noktada 5G deneme lisansı vermiştik. Buna en son Galatasaray ve Trabzonspor statlarını da ilave ettik 36 oldu." şeklinde konuştu.

TÜRKSAT 6A ile de yerli uydu üretme iradesini ortaya koyduklarını anlatan Uraloğlu, "Televizyon yayıncılığındaki kaliteyi artırıyor, halihazırda kapsadığımız 3 buçuk milyar insanın 5 milyara çıkmasını sağlamış oluyor. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık. Türk mühendisler yaptı." açıklamasında bulundu.

-"TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARININ TAMAMI TEMSİLCİ ATADI"

Uraloğlu ayrıca, Türkiye'de şu anda 580 bin kilometreden fazla fiber altyapı olduğunu ifade ederek bunu 800 bine çıkarma hedefleri olduğunu kaydetti. Bazı platformlara getirilen erişim engeli hakkında sorulara da yanıt veren Uraloğlu, "Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı. Hepsinin şu anda resmi bir sorumlusu var. Bu kıymetli ama yeterli değil. Özellikle şu an bizim hem insanımızı hem de gençlerimizi koruma noktasında yapmamız gerekenler var. Bir on altı yaş tartışıyoruz biliyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızla beraber." ifadelerini kullandı.

Toplumu genel anlamda bir koruma refleksi göstermeleri gerektiğini ancak yasaklayıcı bir zihniyette olmadıklarını ifade eden Uraloğlu, toplumdan gelen talepler doğrultusunda bir çalışma içerisinde olduklarını anlattı.

-16 YAŞTA KONSENSÜS SAĞLANDI

On altı yaş sınırı hakkında da değerlendirmelerini paylaşan Uraloğlu, söz konusu yaş sınırının dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeleri bir bireyin hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebileceği sorusundan hareketle belirlediklerini ifade etti. Uraloğlu, "Biz 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensüs sağladık. 16 yaşı yüzde ailelerle yapılan araştırma 79.4 destekliyor, doğru buluyor. Çok kıymetli bir rakam dolayısıyla bu düzenlemeyi yapacağız ve inşallah biz bunu bu sene hayata geçirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca yaş tespitinin kişisel bilgilerin sosyal medya platformları ile paylaşmadan yapay zeka aracılığı ile çözümleneceğini de kaydetti.

-DEMİRYOLU AĞI 2028'DE YAKLAŞIK 17 BİN 500 KİLOMETRE OLACAK

Ulaştırma projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, 2002'de 11 bin kilometre olan demiryolu ağı olduğunu anımsattı. Uraloğlu, mevcut konvansiyonel hatları elektrikli ve sinyalli hale getirdiklerini söyleyerek 2 bin 251 kilometre hızlı ve yüksek hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre yeni demiryolu ağı yaptıklarını kaydetti. Uraloğlu, yapımı devam eden hatlarla birlikte 2028'e kadar demiryolu ağını yaklaşık 17 bin 500 kilometreye ulaştıracaklarını anlattı. 2053 yılında ise yaklaşık 28 bin 500 kilometre demiryolu hattını tesis etmiş olacaklarını ifade etti. Samsun'dan Sarp'a kadar gidecek olan hatta ise projelendirme çalışmalarına başladıklarını belirtti.