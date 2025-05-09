Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer gemi sayısı 169'a yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 Nisan ayına ait kruvaziyer istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "2025 yılı Nisan ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 artışla 97 adet oldu. Söz konusu ayda limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 artarak 104 bin 108 yolcuya ulaştı." İfadelerini kullandı.

-4 AYDA KRUVAZİYER YOLCU SAYISI YÜZDE 52,3 ARTTI

Ocak - Nisan aylarını kapsayan 4 aylık döneme ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "4 ayda limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 artışla 205 bin 758 yolcuya yükseldi." diye konuştu.

-KRUVAZİYERDE LİDER KUŞADASI LİMANI

Nisan ayında en fazla kruvaziyer yolcusu gelen ilk üç limanı da açıklayan Bakan Uraloğlu, "Söz konusu ayda 45 gemi ve 50 bin 194 yolcunun geldiği Kuşadası Limanı, en fazla gemi ve yolcunun geldiği liman oldu. Onu sırasıyla 15 gemi ve 25 ve 300 yolcu ile İstanbul Limanları ile 4 gemi ve 5 bin 307 yolcu ile İzmir Limanı takip etti." ifadelerini kullandı.

2025 yılının ilk dört ayında da sıralamanın değişmediğini belirten Bakan Uraloğlu, "2025 Ocak-Nisan döneminde Kuşadası limanı 75 bin 499 yolcu ve 67 kruvaziyer gemi ile en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı liman oldu." dedi. Bakan Uraloğlu, İstanbul limanlarına 34 gemi ve 61 bin 667 yolcunun, İzmir Limanı'na ise 18 gemi ve 31 bin 944 yolcunun uğrak yaptığını kaydetti.