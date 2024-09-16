Bakan Uraloğlu: Küresel posta pazarında verimliliğin nasıl arttırabileceği görüşülecek

Bakan Uraloğlu, UPU Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Strateji Forumu'nun Sheraton Otel'de düzenlenen açılışında, PTT'nin UPU'nun kurucu üyelerinden biri olarak birlik üyesi ülkelerle her dönemde yakın işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Birliğin 2016'da başlayan ve başkanlık görevinin üstlenildiği "İstanbul dönemi"nin, şirket ve ülke adına başarılarla dolu ve gurur duyulan bir dönem olarak tarihe geçtiğini anlatan Uraloğlu, söz konusu dönemde edinilen bilgi ve tecrübelerin, PTT'nin UPU içindeki rolünün artmasına da katkı verdiğini belirtti.

Uraloğlu, ev sahipliği yapılan bu forumda UPU'nun küresel posta ağı oluşturma ve geliştirme sürecindeki rolüyle küresel işbirliğini sağlamak için atılması gereken adımların ele alınacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çok daha güçlü bir posta sektörünün yolunu sizlerle birlikte Ankara'dan açacağız. UPU'nun 2026-2029 dönemi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak bu kritik forumda 'tek posta bölgesinden yararlanarak küresel bağlantı ve işbirliğini geliştirmek', 'küresel posta ekosisteminde yenilikler yaparak sektördeki dönüşüm ve büyümeyi desteklemek' ve 'geliştirilmiş işbirliği yoluyla posta gelişimini kolaylaştırarak, dayanıklılık ve kapsayıcılık oluşturmak' olmak üzere 3 ana temayı derinlemesine masaya yatıracağız. Böylece birliğin 2026-2029 dönemini oluşturacak 'Dubai Stratejisi'ni bugünden şekillendirmeye başlayacağız."

- "KÜRESEL POSTA PAZARINDA VERİMLİLİĞİN NASIL ARTTIRABİLECEĞİ GÖRÜŞÜLECEK"



Abdulkadir Uraloğlu, 2 gün sürecek forumda, küresel posta pazarında verimliliğin nasıl artırabileceğinin de görüşüleceğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Sınır ötesi posta tedarik zincirlerinin daha iyi optimize edilmesi için standartların nasıl daha da güçlendirilebileceği, gelişmiş platformların posta topluluğu içinde işbirliğini ve yeniliği nasıl teşvik edebileceği, teknolojik gelişmelerden ve müşteri odaklı yaklaşımlardan nasıl yararlanabilecekleri, posta hizmetlerinin çeşitlendirilmesinde hangi stratejilerin etkili olduğu, dijital çağdaki posta hizmetlerine nasıl katkıda bulunulabileceği, üye ülkelerde posta kapasitesinin güçlendirilmesinde ve sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde hangi girişimlerin etkili olabileceği ve UPU'nun, tüm paydaşlar için eşit fırsatlar ve temsili sağlamak amacıyla posta sektöründe kapsayıcılığı ve çeşitliliği nasıl teşvik edebileceği gibi önemli konularla şekillenen ve Ankara'dan Dubai'ye uzanan bir yol haritası çıkaracağız."

Uraloğlu, PTT'nin 184 yıllık köklü geçmişiyle posta, kargo-lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetler sunduğuna işaret ederek, şirketin, 3 bin 655 işyeri, 38 bin 874 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlerken birçok uluslararası başarıya da imza attığını dile getirdi.

Hiçbir banka ve kargonun olmadığı 1347 noktada vatandaşlara hizmet götüren PTT'nin, hiçbir banka ATM'sinin olmadığı noktalarda ise 68 PTTMatik ile vatandaşlara hizmet verdiğini söyleyen Uraloğlu, UPU'daki başkanlığının, PTT'nin birikim ve tecrübesini ortaya koyarak sektöründe küresel oyuncu olma kararlılığını güçlü şekilde sergilenmesi bakımından çok değerli olduğunu, PTT'nin sadece UPU bünyesinde değil, posta sektörünün diğer önemli uluslararası kuruluşları nezdinde de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

- "PTT, 210'DAN FAZLA NOKTADA ULUSLARARASI POSTA VE KARGO GÖNDERİMİ YAPIYOR"



Uraloğlu, 1993'te kurulan Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği ile 2011'den bu yana faaliyet gösteren Akdeniz Posta Birliğinin, PTT'nin üye olduğu ve aktif katılım gösterdiği kuruluşlar arasında olduğunu anımsatarak, "PTT, müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 210'dan fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapıyor. Türkiye olarak hedefimiz dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almaktır. Bu hedefe de bilim, teknoloji ve bunun getirdiği dijitalleşme çalışmalarının başarılı sonuçlarının ekonomimize yapacağı katkı ile ulaşabileceğimiz açıktır. Bu nedenle tüm dünya ülkeleri olarak, posta ekosisteminde yeniliği ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmenin yolları ile sektörün dijital altyapıdan faydalanarak bölgesel ve küresel kalkınma hedeflerine yönelik bugünkü durumunu ve geleceğini masaya yatırmak, bu alanı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda hep beraber fikir üretmek durumundayız." değerlendirmesini yaptı.



- "FORUM, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK"



UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki de posta sektörünün birçok sorunla karşı karşıya olduğunu ve bu risklerin yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, insanların ihtiyaçlarına çözüm sunan bir stratejiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten de UPU'nun 2026-2029 Dubai Stratejisi'ni şekillendirecek çalışmalardan biri olan bu forumun, sadece posta sektörü için değil, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin gelişimi için önemli rol oynayacağını ifade etti.

Sadece Türkiye değil, dünyadaki posta teşkilatlarının tarihsel olarak aynı süreçlerden geçtiğine işaret eden Gülten, UPU'nun hem kuruluşunda hem de gelişim sürecinde Türkiye'nin aktif rol oynadığını anlattı.

Gülten, forumun, ülkeler arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini bildirerek, "UPU'nun hedeflerine ulaşması yolunda hep birlikte atacağımız adımlar, dünya genelinde posta hizmetlerinin kalitesini yükseltecek ve faaliyetlerimizi daha verimli şekilde sürdürmemizi sağlayacak." diye konuştu.

İki gün sürecek forum, açılış konuşmalarının ardından panellerde devam etti.