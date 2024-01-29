Bakan Uraloğlu, metro açılışı öncesi 24'e konuştu: Yer üstü artık bize yetmiyor

Bakan Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılışı öncesi 24 TV'nin sorularını cevapladı.

İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ettiklerini ifaden Bakan Uraloğlu, "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabında tamamlanan çalışmalarla, hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıkıyor." ifadesini kullandı.

Tamamlanan projeyle, seyahat süresinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika olacağını belirtti.



Bakan Uraloğlu, hizmete açıklanacak Gayrettepe İstasyonu'nun, 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "37.5 km uzunluğunda ve yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede Gayrettepe'den Havalimanı'na ulaşmış olacağız. Yer üstü artık bize yetmiyor, yeraltına daha yoğun bir şekilde girmemiz lazım ki seyahatleri ve ulaşımı kolaylaştırmış olalım" dedi.

