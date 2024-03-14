Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile demir yolu sektörüne yapılan yatırımlarla yüksek hızlı tren hatlarının yaygınlaştığını, mevcut hatların da kalitesinin artırıldığına dikkat çekti. Uraloğlu, bu hatlarda turizme yönelik seferlerin de işletilmeye başlandığını belirterek, trenin sadece ulaşım değil, turizm, sanat gibi alanlara dair, önemli fırsatlar sunan bir araç olduğunu vurguladı. Ankara-Kars parkurunda Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi'nin sefere konulduğunu hatırlatan Uraloğlu, sezon seferlerine ilişkin, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren sefer yaptı. Dönem sonu itibarıyla bu seferlerde 11 bin 611 yolcu seyahat etti" ifadesini kullandı.

Turizm amaçlı işletmeye alınan Turistik Doğu Ekspresi'nin yaklaşık üçer saat durduğu Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas'ta yolcuların Anadolu'yu keşfederken bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına hareketlilik getirdiğine dikkat çeken Uraloğlu, bu sayede bölgenin potansiyelinin harekete geçirilmesine de katkı sunulduğunu dile getirdi.

'YEPYENİ İKİ ROTA DAHA SUNUYORUZ'

Anadolu'yu trenle keşfetme amacıyla yola çıkacak gezginlere bir müjdelerinin daha olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Seyahatsever gezgin vatandaşlarımıza yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında ise Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak. Turistik trenler, ev konforunda seyahat olanağı sağlayan 9 yataklı vagon ile yemekli vagondan oluşacak" dedi.

Trenlerin geçtiği yol üzerindeki duruşlarda doğal, tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunulacağını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni başkentten 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket edecek. Ankara-Diyarbakır seferinde tren, Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni ise Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te, Tatvan'dan ise 19 Nisan Cuma günü 06.35'te hareket edecek. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saat, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik turizm amaçlı duruş yapılacak. Trenlerimiz, hazirana kadar belirli günlerde karşılıklı hizmet verecek ve belirli merkezlerde duracak. Bu trenlerin bilet satışları ise bu hafta başladı."