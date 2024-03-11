Nallıhan Köprüsü ile Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yolları açıldı

Uraloğlu, Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yolları açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ramazan-ı Şerif'in, ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Nallıhan'ın, ticaret yolları üstünde bulunması nedeniyle çağlar boyunca önemli bir ticaret merkezi olduğunu aktaran Uraloğlu, yeni güzergahlarla önemini yitirmesiyle Nallıhan'ın büyümesinin durduğunu söyledi.

Uraloğlu, 22 yıl öncesinde Türkiye'nin ulaşım ağının zayıf olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demir yollarına yarım asır boyunca bir çivi dahi çakılmayan, hava yollarına sadece varlıklı insanların ulaşabildiği, denizci kimliğini ise unutulmuş bir Türkiye vardı. Böyle bir ortamda da ekonomisi büyüyen ve güçlenen bir Türkiye'den bahsetmek de mümkün değildi. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 275 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 400 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımızı 6'dan, 77'ye yükselttik. 2002'de 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı da 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettik."

- "ANKARA'DA 22 KARA YOLU PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ"



Ankara için durmadan çalıştıklarına işaret eden Uraloğlu, "Bakanlık olarak 2002'den bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 601 milyar 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 466 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 1196 kilometreye, 446 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 1172 kilometreye yükselttik. Yeni projelere de devam ediyoruz. Ankara'da 31 milyar 360 milyon lira proje bedeliyle 22 kara yolu projesinin yapım çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, bu çalışmalar arasında Nallıhan'ı doğrudan ilgilendiren 3 önemli kara yolu projesi olduğuna dikkati çekerek, bunların, Beypazarı-Nallıhan Yolu, Nallıhan-Taşkesti ve Nallıhan-Dokurcun yolları üstyapı onarım işi ve açılışını gerçekleştirdikleri Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yolları projeleri olduğunu belirtti.

Nallıhan Köprüsü, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve bağlantı yollarının, Ankara-Beypazarı-Nallıhan-İstanbul güzergahı üzerinde bulunduğunu bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında. Proje kapsamında, çift tüplü tünel olarak hayata geçirdiğimiz 1278 metre uzunluğundaki Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli'ni, 270 metre uzunluğundaki Nallıhan Köprüsü'nü inşa ettik. Bağlantı yollarıyla projemizin uzunluğu 5 kilometreye ulaşıyor. Ulaştırma projelerinde olduğu gibi kara yolu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde de sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu düzenlemeler yapmak, temel hedeflerimiz arasında. İnsan ve çevreye duyarlı yolların artırılmasına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi, yol boyu ağaçlandırma yapılması, orman ve yeşil alanlar ile su havzalarının korunması da önceliklerimiz arasında."

Uraloğlu, Ankara'ya günübirlik ziyaret mesafesinde, doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliğine yönelik ziyaretler için uygun alanlardan biri olan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın Ankara'nın ve ülkenin önemli tabiat varlıklarından olduğunu da söyledi.

Bölgede hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı tesis ettiklerini bildiren Uraloğlu, "Böylece zamandan 6,3 milyon lira, akaryakıttan 3,3 milyon lira olmak üzere yıllık 9,6 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 394 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhur İttifakı mensupları olarak "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla millete duydukları aşkla bu yatırımları yaptıklarını aktardı. Son 22 yıldır olduğu gibi 2024'te de Nallıhan'ın, Ankara'nın ve ülkenin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ankara-İstanbul yeni otoyolu ve Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni proje çalışmalarına başladık. Her iki projenin de Nallıhan'dan geçeceğini müjdelemek isterim. Biz hizmet etmeye devam ettik. Biz ekip ruhuyla daha iyi hizmet edebiliriz. Bütün ilçe ve büyükşehirde sizlerin Cumhur İttifakı'na vereceğiniz her oy bizim şevkimizi artıracaktır. "

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de İstanbul ve Ankara arasındaki alternatif güzergahlardan biri olan Nallıhan'ın, aynı zamanda başkentin yaşam alanlarına ulaşımı sağlaması açısında önem taşıdığını söyledi.

Açılışa, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ile MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da katıldı.