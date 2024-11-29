Bakan Uraloğlu rakam verdi: 71,5 milyar dolara yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu taşımacılığı sektörüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de yaklaşık 900 bin şoförün kara yolu taşımacılığında görev yaptığını belirterek, "Uzun yol şoförlüğünden şehir içi taşımacılığa kadar her alanda çalışan şoförlerimiz hem üretimden pazarlamaya hem de ihracata kadar olan süreçlerin bel kemiğidir" ifadelerini kullandı.

Kara yolu taşımacılığı sektörünü, 2003 yılından bu yana kapsamlı düzenlemeler ile yeniden şekillendiklerini kaydeden Uraloğlu, "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle, sektör Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu, daha verimli, güvenli ve ekonomik yapıya kavuştu. Ülkemizi uluslararası ölçekte bir lojistik merkez haline getirme sürecini hızlandırdık. Tüm bunları yaparken sektör çalışanlarının hak, menfaat ve huzurunu gözettik" açıklamasında bulundu.

'U-ETDS, DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Bakanlık olarak sektörde kaliteyi artırmak için dijitalleşmeye önem verdiklerini aktaran Uraloğlu, 2018 yılında 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ni (U-ETDS) hayata geçirdiklerini kaydetti. Uraloğlu, "U-ETDS taşımacılık sektörünün dijitalleşmesi ve kayıt altına alınmasında bir dönüm noktası oldu. Firmaların sefer ve yolcu bilgilerini sisteme iletmeye başlamasıyla daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. U-ETDS'ye göre, 2024 yılında kara yolunda biletli veya turizm turu amaçlı toplam 13,8 milyon sefer düzenlenirken, bu seferlerde 140,9 milyon yolcu taşındı. U-ETDS, sadece verimliliği artırmakla kalmayıp taşımacılık piyasasını uluslararası standartlara uygun hale getiriyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, dijitalleşme kapsamında taşımacıların işlemlerini kolaylaştırmak için e-Devlet üzerinden birçok işlemin yapılabildiğine dikkat çekerek, "Yetki belgelerinin düzenlenmesi ve yetki belgesi eki taşıt belgesine taşıt ilaveleri gibi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki birçok işlem, e-Devlet Portalı üzerinden yapılabiliyor. 2024 yılı itibarıyla, yetki belgesi düzenleme işlemlerinin yüzde 67,9'u, taşıt ilave işlemlerinin ise yüzde 83,36'sı ise e-Devlet Portalı üzerinden yapıldı" ifadelerini kullandı.

'60 ÜLKE İLE ANLAŞMAMIZ VAR'

Kara yolu taşımacılığını geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bugün 3 kıtada 70'e yakın ülkeye kara yolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. 60 ülke ile kara yolu taşımacılığı anlaşmamız var. Daha önce Çin ile imzaladığımız Karayolu Taşımacılığı Anlaşmamız yürürlüğe girmişti. 14 Kasım 2024 tarihinde de Katar ile anlaşma imzaladık. Taşımacılığın gelişmesi için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Kara yolu taşımacılığı sektöründeki ihracat verilerini de paylaşan Uraloğlu, "Bugün toplam ihracatımızın yüzde 33'ü kara yolu taşımacılığı ile yapılıyor. Kara yolu ihracatımız, 2024 yılının ilk 10 ayında 71,5 milyar dolar seviyesine geldi. Yıllık ihraç sefer sayımız ise 1,6 milyonu aştı. Taşımacılık sektöründeki yaklaşık 900 bin şoförümüzün fedakarlıkları ve emeği sayesinde bu başarıyı yakaladık" bilgisini paylaştı.