Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 3,7 milyon yolcuya hizmet verdi

Uraloğlu, 26 Şubat 2024'te hizmete verilen Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın, bugüne kadar 3 milyon 781 bin 26 yolcuya hizmet verdiğini bildiren Uraloğlu, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve Kazlıçeşme olmak üzere 8 istasyonu kapsayan hattın, İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bir güzergahta yer almasıyla turizme de önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Uraloğlu, Marmaray ile entegre 8,3 kilometrelik hattın inşasında, tarihi surlar ile diğer kültürel miras alanlarının korunduğunu ve modern ulaşımla tarihi doku uyumunun sağlandığını kaydetti.

- GÜNDE TOPLAM 83 SEFERLE HİZMET VERİLİYOR

Sirkeci-Kazlıçeşme arasında, saat 06.00'dan 23.00'e kadar 25 dakikalık aralıklarla günde toplam 83 seferle hizmet verildiği bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Seyahat süresi Sirkeci-Kazlıçeşme arasında 17 dakika, Kazlıçeşme-Sirkeci arasında ise 19 dakika. E-32000 setleriyle işletilen hat, sefer başına 1637 yolcu kapasitesine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, proje alanının toplam 215 bin metrekare olduğunu, çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresinin ise demir yolu ulaşımı için kullanıldığını belirtti.

Geri kalan 122 bin 550 metrekarenin ise yaya yürüme alanı, bisiklet, skuter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendiğini aktaran Uraloğlu, bu alanı vatandaşların yaya kullanımına açarak, İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırdıklarını vurguladı.

Söz konusu proje kapsamında yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdiklerine değinen Uraloğlu, raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yaya ve kara yolu alt geçitlerini de rehabilite ettiklerini kaydetti.