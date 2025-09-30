Bakan Uraloğlu: TDT altındaki işbirliklerimiz bölgemizin istikrarı açısından değer taşıyor

Uraloğlu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Toplantı vesilesiyle kardeş ülkelerle bir araya gelmekten duyduğu büyük memnuniyeti ifade eden Uraloğlu, "Biz, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusumuz ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğümüzle, küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluğuz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Uraloğlu, bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek "Biliyoruz ki ulaştırma, ekonomik kalkınmanın temel taşıdır. Ülkelerimizi birbirine bağlayan yollar, demir yolları, limanlar ve hava koridorları yalnızca fiziki hatlar değil, aynı zamanda dostluk köprüleridir." diye konuştu.

Ancak ülkeler arasında kara yolu ile geçiş prosedürlerinin taşımacılıktaki artışlar karşısında oldukça yetersiz kaldığının altını çizen Uraloğlu, "Başta geçiş belgeleri olmak üzere, yaşanan sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz. Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, bunu yaparken yol güvenliğine yönelik işbirliğinin yeniden ele alınması, sürüş ve dinlenme sürelerinin denetimine ağırlık verilmesi ve yeterli TIR parkı altyapısının bölgede tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, öte yandan Türkiye'de onay süreçlerinin tamamlandığı Kombine Taşımacılık Anlaşması'nın diğer TDT üyesi ülkelerde de onaylanarak yürürlüğe girmesini arzu ettiklerini dile getirerek "Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceğiz ve hepimizin önem atfettiği Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız." dedi.

TDT üye ülkeleri arasındaki fiziki bağlantının en önemli ve stratejik bileşenlerinden olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu'nun Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için önemini vurgulayan Uraloğlu, "Orta Koridor ve BTK Demir İpek Yolu üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında başlatılan blok konteyner treni taşımaları devam ediyor. Çin-Türkiye arasında Orta Koridor ve BTK demir yolu hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200'ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Asya ile Avrupa'yı en kısa ve güvenli şekilde birbirine bağlayan Orta Koridor'un gelecek yıllarda dünya ticaretinin kalbinde yer alacağını belirterek "Bugün Orta Koridor, sadece Türk dünyasının değil, küresel ticaretin de en stratejik güzergahlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye olarak, Marmaray'dan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'na, İstanbul Havalimanı'ndan yeni liman projelerimize kadar attığımız her adımı, Türk dünyasının ortak vizyonunu destekleyecek şekilde planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, bölge ülkeleriyle işbirliği altında Orta Koridor'un bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesinin ulaşımda kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak "Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş ücretleri ve düzensiz sefer konularını ortak çabalarımız ile ivedilikle çözeceğimize ve Hazar Geçişlerini arzu ettiğimiz rekabetçi güzergaha dönüştüreceğimize eminim." dedi.

Ayrıca Uraloğlu, Türk dünyası için diğer önemli bir haberin Zengezur Bağlantısı olduğuna dikkati çekerek "Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan kara ulaşımı sağlayacak Zengezur Bağlantısı'nın hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağını ve tüm bölge ülkelerinin bundan istifade edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya ticaretinin merkezi giderek Doğu'ya kaydığına ve Avrasya coğrafyasının enerji, lojistik ve ticaret açısından yeniden şekillendiğine işaret eden Uraloğlu, "Bölgesel çatışmalar, küresel ticaret savaşları ve jeopolitik riskler, alternatif ve güvenli koridorlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu noktada, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında geliştirdiğimiz işbirliği modelleri, bölgemizin istikrarı ve refahı açısından büyük değer taşımaktadır." diye konuştu.

Uraloğlu, bu bağlamda üye ülkeler arasında ticareti zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı tavır almanın önemine değinerek şunları kaydetti:

"Hazar geçişli demir yolu koridorumuzun idari ve altyapı sorunlarını hızlıca çözerek ve gereken yerlerde kapasite artışları sağlayarak ve darboğazların iyileştirilmesine çaba sarf ederek ülkelerimizin transit taşımacılıktan aldıkları payı artırabiliriz. Öncelikle, transit ticaretin önündeki idari ve bürokratik engelleri kaldırarak Orta Koridor'un bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamalıyız. Rekabetçi ve ortak tarifelerin oluşturulması konusunda işbirliğimizi ilerletmeliyiz."

Uraloğlu, ayrıca Bakü-Tiflis-Kars demir yolu gibi inşasına uzun yıllar ve büyük bütçeler harcayarak kullanıma sunulan hatların atıl kalmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek "Üzülerek söylemem gerekiyor ki bu hat üzerinde kayda değer bir taşımacılık yapmıyoruz." dedi.

Bunun yanı sıra ulaştırmada dijitalleşmenin önemine değinen Uraloğlu, Türkiye'nin e-TIR, e-taşıma belgesi gibi uygulamalarda öncü bir ülke olarak diğer üye ülkelerle tecrübe paylaşımına hazır olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, ayrıca TDT ülkelerinde ulaştırma sektöründeki dönüşümün sürdürülebilirliği için insan kaynağını güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak "Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz ve yöneticilerimizin ortak eğitim programlarıyla çağın gereksinimlerine uygun şekilde yetiştirilmesi, Türk dünyasının inovasyon kapasitesini artıracaktır. Türkiye olarak, bu alanda sahip olduğumuz bilgi birikimini paylaşmaya; üniversitelerimiz, meslek liselerimiz ve teknik eğitim kurumlarımız aracılığıyla ortak projeler geliştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

