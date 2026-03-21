Bakan Uraloğlu: Türkiye güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, mahalle muhtarları, belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Uraloğlu, Başkan Genç ve beraberindekiler, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Bütün hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Bir Ramazan ayını daha tamamladık ve çok şükür bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Memleketimizde sizlerle birlikte olmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesileyle, sizlerin aracılığıyla tüm hemşehrilerimin bayramını bir kez daha kutluyorum. Allah-u Teala bizleri nice bayramlara eriştirsin inşallah. Elbette isterdik ki bayramı tüm coğrafyamızda daha huzurlu bir ortamda kutlayalım. Ancak ne yazık ki bir savaş süreci içerisindeyiz. Özellikle ifade etmek isterim ki gerek Kuzey'imizde olan gerek Ortadoğu'da olan savaş noktalarında Cumhurbaşkanımızın çok yoğun gayretinin olduğunu, savaşların başlamaması ve mevcut çatışmaların sona ermesi adına çok yoğun bir gayreti bulunmaktadır. Türkiye, tüm bu karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gerçekten bir güven adası. Bayram vesilesiyle Cumhurbaşkanımız da memleketi Rize'de hemşehrileriyle bayramlaştı. Bizler de burada belediyemizin düzenlediği bayramlaşma programını tamamladık. Artık çalışma sezonuna da girmiş bulunuyoruz. Gerek belediyelerimiz gerekse diğer kurumlarımızla birlikte şehrimizde biraz daha yoğun bir çalışma dönemini görmüş olacağız. İnşallah yılı bu şekilde verimli bir şekilde geçireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra beraberindekilerle birlikte AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.