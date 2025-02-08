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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. tren işletmecisi yaptık

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 'Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. tren işletmecisi yaptık.' dedi.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2025 Cumartesi 14:16 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. tren işletmecisi yaptık
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

* Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. tren işletmecisi yaptık. Türkiye, bugün dünyanın en önemli ve strateji teknolojilerini üretiyor.

* Geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz.

  • Ulaştırma Bakanı
  • Elektrikli Tren Seti
  • Gövde Kaynağı Töreni

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