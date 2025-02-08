Bakan Uraloğlu: Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. tren işletmecisi yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

* Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. tren işletmecisi yaptık. Türkiye, bugün dünyanın en önemli ve strateji teknolojilerini üretiyor.

* Geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz.